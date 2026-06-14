Tragedia nell’Anconetano: perde la vita Davide Paglialunga, promessa del calcio originario di Nardò

ANCONA / NARDÒ (Lecce) – La comunità di Nardò colpita dal dolore per una tragedia terribile consumatasi a centinaia di chilometri di distanza. Davide Paglialunga, 21 anni, giovane calciatore cresciuto nelle Marche ma legatissimo alla sua terra d’origine, Nardò, ha perso la vita in un drammatico scontro stradale avvenuto nella giornata di ieri in località Aspio, alle porte di Ancona.

Il giovane, attuale militante della Jesina e con un passato importante nei settori giovanili di Ascoli e Ancona, si trovava alla guida di una Opel Corsa quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con una Fiat Punto. Un impatto tremendo che, oltre al decesso di Davide, ha provocato il ferimento di altre quattro persone.

Secondo le prime ricostruzioni, subito dopo la collisione l’auto condotta dal 21enne ha preso fuoco. In quegli istanti concitati, un militare della Guardia di Finanza di Ancona, che transitava lungo la strada per recarsi al lavoro, si è accorto del rogo e non ha esitato a intervenire. Qualificatosi sul posto, il finanziere ha notato due amici della vittima già fuori dall’abitacolo e, accorgendosi delle fiamme che stavano per avvolgere la vettura, è riuscito a forzare lo sportello posteriore, estraendo dalle lamiere un passeggero di 19 anni e mettendolo in salvo.

Purtroppo, per Davide Paglialunga non c’è stato nulla da fare: il giovane è rimasto intrappolato sul sedile di guida nell’auto in fiamme, strappato alla vita probabilmente sul colpo a causa del terribile impatto.

Sul luogo del sinistro sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Il bilancio è pesante, quattro ragazzi sono rimasti feriti. Due di loro, un diciannovenne e un ventunenne, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale; le condizioni di uno dei passeggeri, anch’egli calciatore, rimangono gravissime. Un altro giovane di 21 anni, che viaggiava sempre insieme a Davide, ha riportato ferite lievi, mentre resta monitorato lo stato di salute degli altri coinvolti.

La tragica scomparsa di Davide, promessa del calcio con il Salento nel cuore, lascia un vuoto incolmabile nei familiari, negli amici e in tutti coloro che a Nardò ne piangono la prematura scomparsa.