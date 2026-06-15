Un weekend a Surbo di grandi eventi con la musica di Oltr’è show con i Cugini di Campagna e le selezioni di Miss Italia

SURBO (Lecce) – Due grandi appuntamenti inaugurano l’estate del Mongolfiera Lecce che in collaborazione con il Comune di Surbo presenta il Weekend show. Sabato 20 e domenica 21 giugno due serate di eventi gratuiti: Oltr’e Festival e la selezione in Puglia di Miss Italia 2026.

Si parte con Oltr’e Festival sabato 20 giugno dalle 19 con i Cugini di Campagna, che si esibiranno in una serata ricca di artisti: Justess Joan, Rankin Lele, Uno alla Volta, Disco industries, dj Jump e Nadia Dolce, e ancora la magia degli artisti di strada Stella Band, la gara del pasticciotto e deliziosi percorsi degustativi nell’area food a cura di La Cazzateddha, con l’assaggio delle prelibatezze della pasticceria salentina e di gelati artigianali. Spazio inoltre alla maestria dell’artigianato internazionale in mostra nell’area del centro commerciale di Surbo. Il ricco calendario di eventi patrocinato dal Comune coinvolgerà i cittadini surbini in uno spettacolo ad ingresso libero. “Abbiamo sostenuto questa iniziativa nel convincimento che la collaborazione con gli operatori commerciali e le aziende del territorio sia da incoraggiare e sostenere, sostenere la crescita e lo sviluppo in assenza di un lavoro di squadra è impensabile. Ognuno – dichiara il sindaco di Surbo, Ronny Trio – nell’ambito del proprio ruolo, è chiamato a fare la propria parte. Siamo certi che le due serate del 20 e del 21 costituiranno un’interessante opportunità sia per i surbini che per i turisti, e più in generale per gli abitanti della provincia che potranno trascorrere nella nostra città momenti di svago, spensieratezza e divertimento.

“La mia volontà di sostenere con forza questi due eventi nasce dalla convinzione che un territorio si valorizza anche attraverso occasioni capaci di generare incontro, partecipazione e senso di comunità. Gli eventi non sono soltanto momenti di intrattenimento, ma strumenti concreti di aggregazione sociale, collaborazione e crescita collettiva” commenta Giovanna De Cillis, dell’ufficio staff del Comune di Surbo, e prosegue: “Ho creduto in questa iniziativa perché rappresenta un’opportunità per Surbo di raccontarsi, di attrarre energie positive e di rafforzare la propria identità. È questa la direzione in cui credo si debba andare: una comunità viva, dinamica e capace di evolversi attraverso il contributo di tutti”.

Domenica 21 spazio al talento e alla bellezza femminile con le selezioni in Puglia di Miss Italia che riparte dal Salento per l’edizione 2026 a partire dalle ore 20.30 con la presenza della madrina della manifestazione, Katia Buchicchio, Miss Italia in carica, che incontrerà concorrenti e pubblico in una serata che si preannuncia ricca di entusiasmo e partecipazione. Attesa dunque per la prima selezione regionale dello storico concorso di bellezza che da oltre ottant’anni racconta talento, fascino, eleganza ed emozioni, organizzato in Puglia da Carmen Martorana eventi, esclusivista regionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, in collaborazione con Ufficio Moda Italia e con il patrocinio del Comune di Surbo. A condurre la serata sarà Christian Binetti, attore e presentatore tra i più apprezzati e richiesti del panorama degli eventi regionali. Sul palco si alterneranno inoltre ospiti d’eccezione, a partire dalla cantante Elena Cappiello, pronta a conquistare il pubblico con la sua energia e la sua voce coinvolgente. Spazio anche al sorriso con Lilia Pierno, attrice e comica pugliese protagonista di numerosi spettacoli teatrali e apparizioni cinematografiche, tra cui i film “Quo Vado?” e “Sei mai stata sulla luna?”, diretti rispettivamente da Gennaro Nunziante e Paolo Genovese.

La tappa di Surbo rappresenta il primo appuntamento del tour pugliese 2026 di Miss Italia, raccontato dai media partner Antenna Sud e Radio Selene e sostenuto da Corgom Retreading & Recycling e al Centro di Epilazione Laser Nomasvello Lecce, che nelle prossime settimane attraverserà l’intera regione alla ricerca delle protagoniste che accederanno alle fasi successive del concorso.