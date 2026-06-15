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Un weekend a Surbo di grandi eventi con la musica di Oltr’è show con i Cugini di Campagna e le selezioni di Miss Italia

Cugini di Campagna e Katia Buchicchio (Miss Italia '25) sabato 20 e domenica 21 giugno un ricco fine settimana con tanti grandi ospiti per i due eventi gratuiti

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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