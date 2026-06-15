Teatro: prima nazionale da applausi per “L’accademia della luna”

In una estate 2026 priva di emozioni azzurre mondiali, c’è chi ha pensato bene di concedersi una serata da prima nazionale con l’opera teatrale “L’accademia della luna”.

Una prosa andata in scena domenica 14 giugno presso il “Teatro Asfalto” di Lecce, scritta e diretta dal Maestro Maurizio Morello.

Un regia, quella dell’artista lirico del Teatro San Carlo di Napoli, che ha acceso i riflettori su quattro attori non professionisti: Giovanni Pati (pensionato), Giacomo Tramacere (operatore funebre), Ilario Morello (portiere di tribunale) e Mauro Brunetti (idraulico).

Nove mesi di intenso lavoro teatrale su un testo che sviluppa la sua trama in un contesto di una tipica osteria, intorno al dibattito sulle fasi dello sbarco sulla Luna (20 luglio 1969).

E così tra calici di vino alzati al cielo verso la luna, naturalmente! discorsi sull’amore e un dibattito politico sull’asse filo russo-americano (molto divertente e malinconico se paragonato al totale appiattimento della politica dei giorni nostri), il ritmo è decisamente incalzante, interessante, tant’è che al termine, applausi a scena aperta da parte dei 100 spettatori presenti in sala.

Pino Montinaro