Il Primitivo di Manduria conquista New York

Il Primitivo di Manduria vola a New York. Nuova tappa internazionale per il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, che sarà protagonista al Summer Fancy Food Show 2026 di New York, tra le manifestazioni più autorevoli del settore agroalimentare a livello mondiale.

L’appuntamento, giunto alla 70ª edizione, si svolgerà dal 28 al 30 giugno 2026 presso il Jacob K. Javits Convention Center di New York City e riunirà buyer, importatori, distributori, operatori Horeca, giornalisti specializzati e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.

Il Consorzio sarà presente con una propria postazione istituzionale al Level 3 – Booth 2512, con l’obiettivo di promuovere il Primitivo di Manduria e il patrimonio culturale, paesaggistico e produttivo che ne definisce l’identità.

Attraverso incontri, degustazioni e momenti di confronto con il trade internazionale, il Consorzio racconterà la storia della denominazione, il lavoro di viticoltori e produttori, le peculiarità dei vigneti ad alberello e il valore di un vino simbolo italiano.

Gli Stati Uniti rappresentano un mercato strategico per il vino italiano e un’area di grande interesse per lo sviluppo del Primitivo di Manduria. La crescente attenzione verso vini di forte identità territoriale rende infatti il mercato americano particolarmente rilevante per le aziende della denominazione.

A confermare il crescente interesse internazionale verso il Primitivo di Manduria è anche un recente approfondimento di Everyeye Lifestyle, dedicato alle etichette iconiche del vino italiano presenti nelle carte dei ristoranti di città globali come New York e Tokyo. Un segnale che rafforza il valore della denominazione sui mercati esteri e conferma la capacità del Primitivo di Manduria di rappresentare l’eccellenza enologica del Sud Italia.

“La partecipazione al Summer Fancy Food Show di New York rappresenta per il Consorzio una scelta precisa e strategica: portare il Primitivo di Manduria in un contesto internazionale dedicato al food significa inserirlo in un dialogo naturale con l’agroalimentare di qualità, la ristorazione e le nuove tendenze del gusto. – dichiara Novella Pastorelli, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria – La cucina italiana, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità, è da sempre uno dei canali più efficaci per raccontare il vino nel mondo. Oggi, però, il vino può assumere un ruolo ancora più centrale, diventando ambasciatore di territori, culture produttive e filiere di eccellenza. In una manifestazione come il Summer Fancy Food Show, il Primitivo di Manduria ha l’opportunità di incontrare buyer, importatori, distributori, operatori Horeca e professionisti alla ricerca di prodotti autentici, riconoscibili e capaci di esprimere una forte identità territoriale.

“Dopo il percorso avviato sui mercati asiatici, guardiamo agli Stati Uniti con grande attenzione e determinazione. – continua Pastorelli – Il mercato americano rappresenta un’area fondamentale per lo sviluppo della denominazione e per il rafforzamento del suo posizionamento internazionale. Essere a New York significa raccontare non solo un vino, ma un patrimonio fatto di paesaggio, storia, vigneti, produttori e cultura mediterranea. Il Primitivo di Manduria può essere un interprete autorevole della Puglia e del Made in Italy nel mondo”.