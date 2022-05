Scontro sull’eolico, Caroppo replica a Pagliaro: “Non decidiamo noi per l’opera, ma vogliamo essere informati. Porti le sue carte, se ne sa di più”

MINERVINO – Ettore Caroppo, il sindaco che delle rinnovabili, dell’economia verde e dell’efficientamento energetico ha fatto la sua bandiera, si sente tirato per la giacchetta e reagisce: “Se Pagliaro pensa che siamo tutti stupidi ad iniziare dal sottoscritto passando dal Presidente di Legambiente Puglia Ronzulli, dal Presidente Delledonne per arrivare al Professor De Risi stimatissimo e riconosciuto come un’ECCELLENZA della nostra Università e che tutti insieme ci facciamo infinocchiare da documenti che a suo parere sono cartastraccia è un suo problema. Sono certo saprà smentire quanto affermato e che lo dimostrerà quanto prima con documenti e atti e non solo a parole al fine di consentire al Consiglio Comunale di Minervino di Lecce di esprimersi sulla vicenda.Consiglio Comunale che proprio su questi temi si è sempre contraddistinto per la sua esperienza e competenza.

A Pagliaro chiedo la cortesia di rispettare l’autonomia e l’autodeterminazione dei Consigli Comunali che nel nostro caso ha solo voluto, prima di esprimersi, più informazioni e certamente non quello di aprire fronti che non porterebbero a nulla. Sa bene che molti Sindaci e Consiglieri Comunali di quell’elenco di comuni che tenta di rivendicare come suo risultato per i suoi obbiettivi di consenso elettoralistico non gradiscono questo suo modo di fare tirandoli per la giacchetta. Ricordo a me stesso che il “muro contro muro” già in passato ha portato a risultati infelici vedendosi realizzare le opere e condannato i territori, ancor prima che cittadini, al NIENTE.

Abbiamo un’Emergenza Climatica: ci dia il suo “vaccino”. Abbiamo un Emergenza Bolletta luce e Gas: ci dia la sua soluzione. Noi Sindaci, così come lo sa bene anche Pagliaro, sappiamo bene che le nostre delibere di Consiglio ai fini della rilascio dell’Autorizzazione, che spetta solo soltanto ed esclusivamente ai tre Ministeri interessati MISE, MITE e Ministero dei Beni Culturali, non contano nulla. Basta con il Grillismo. Avere un’informazione non a senso unico per avere maggiori elementi per decidere è forse un reato in questa provincia?”.