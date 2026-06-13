Incendio Torre San Giovanni, Pagliaro:”Regione inadeguata, il territorio brucia e il governo salva la Puglia”

PUGLIA – “L’ennesimo scempio a Torre San Giovanni, nel territorio di Ugento, lascia sul campo non solo fiamme e paura, ma anche pesanti interrogativi politici che non possono più essere ignorati. La Regione Puglia si fa trovare ancora una volta impreparata e in affanno sul fronte della protezione civile e della lotta agli incendi boschivi”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, presidente del gruppo Fratelli d’Italia.

“Di fronte a un’emergenza che richiederebbe mezzi moderni, coordinamento rapido e strutture efficienti, il panorama è desolante: convenzioni scadute o non rinnovate, colonne mobili indebolite e strumenti operativi fermi al palo. Il risultato è drammaticamente sempre lo stesso: si rincorre l’emergenza invece di prevenirla.

Per questo, come gruppo Fratelli d’Italia, abbiamo presentato una richiesta urgente di audizione in quinta Commissione, per chiedere conto dell’organizzazione del sistema antincendio boschivo ormai al via, ma senza un quadro chairo delle forze e degli strumenti in campo, e con grossi problemi organizzativi sul fronte degli interventi. Abbiamo anche ripresentato una mozione per fare una ricognizione di tutti i mezzi antincendio comprati con soldi pubblici della Protezione civile e lasciati a prendere polvere da anni, mentre i volontari delle associazioni coinvolte nel sistema AIB si trovano a fronteggiare i roghi con mezzi propri, non sempre adeguati.

Mentre la macchina regionale resta zavorrata da anni di scelte discutibili e mancati investimenti, la risposta concreta e tempestiva è arrivata, fortunatamente, dal Governo nazionale. I canadair della flotta aerea antincendio dello Stato sono decollati in tempi record dalle basi di Lamezia Terme e Ciampino, fiondandosi sull’area colpita per contenere il disastro. Un intervento provvidenziale che però fotografa una realtà scomoda per la Regione: quando l’emergenza esplode, è il livello centrale a dover coprire i vuoti e i ritardi del livello territoriale.

Esprimo la mia totale gratitudine ai volontari e agli operatori che sul campo stanno reggendo il peso di questa ennesima crisi. Ma il nostro ringraziamento non può bastare a sanare crepe strutturali evidenti. La sicurezza del nostro territorio non si improvvisa a incendio in corso, si pianifica prima. La Puglia merita una prevenzione all’altezza, non una gestione fallimentare che scarica il peso della propria inefficienza sui soccorritori e sullo Stato”.