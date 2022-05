Soldi, promesse di lavoro, viaggi in Calabria: il patto politico-mafioso sancito con il clan per la scalata in Comune

NEVIANO (Lecce) – Un patto mafioso-politico nelle recenti elezioni comunali a Neviano, in Salento. Emerge anche questo nell’operazione condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo del reparto operativo di Lecce e sfociata in 15 arresti all’alba di lunedì 6 febbraio. Ai domiciliari, tra gli altri, è finito anche l’ex sindaco e attuale assessore comunale alla Cultura, l’avvocato Antonio Megha per i presunti contatti con un clan della zona per macinare voti e preferenze nella tornata elettorale nel settembre del 2020. E poi usura, estorsioni, droga e la gestione del servizio di guardianìa in alcuni locali del circondario.

Il clan Coluccia, con roccaforte nella frazione di Noha (Galatina), aveva ancora il pieno controllo degli affari illeciti e tramite alcuni storici rappresentanti, riusciva ad imporsi come pezza d’appoggio per politici locali in cerca di un posto nell’assise comunale. Le intercettazioni, confluite nell’ordinanza a firma del gip del Tribunale di Lecce Sergio Tosi, ricostruiscono i legami intercorsi tra Megha ed esponenti della criminalità locale. Rapporti fondati su un patto politico-mafioso. “Poi dico naturalmente inutile che ti dica che puoi disporre su Neviano” diceva Megha in una conversazione intercettata dai carabinieri con Michele Coluccia, ritenuto capo e promotore dell’organizzazione.

Ed effettivamente l’ex sindaco si sarebbe prestato ai servigi del clan per un tornaconto personale. Voti in cambio di soldi, promesse di posti di lavoro e persino viaggi di cortesia in Calabria per conto del sodalizio. Perché, pur di ottenere una cinquantina di preferenze indispensabili per sostenere la sua candidatura nella lista capeggiata dal candidato sindaco Mastria Fiorella Maria, figlia di Cafaro Silvana, prima cittadina uscente (estrannee alle contestazioni), Megha avrebbe elargito soldi, promesso posti di lavoro dichiarandosi persino disponibile a compiere viaggi in Calabria per rappresentare gli interessi della consorteria criminale.

Soldi, quindi. Si parla di 3mila euro in tre distinte tranches affinché Coluccia procacciasse una cinquantina di voti. E, dalle indagini, Megha avrebbe versato un migliaio di euro nelle casse del clan. E poi la promessa di un posto di lavoro in favore di un parente stretto di Coluccia: l’assunzione nella ditta incaricata della raccolta di rifiuti in alcuni paesi tra cui quello di Neviano. E la garanzia di mettersi a disposizione del clan per qualsiasi incombenza in terra calabrese: “Ti posso aggiungere ci te serve che io, ogni tanto…. in Calabria tengo uno studio, dico, una collaborazione con un collega…Dico guarda a Reggio Calabria non vado, però se devo andare vado! Non è che non vado!Io arrivo a Catanzaro ma se devo andare a Reggio Calabria mi sto un giorno in più…Quello che devo fare faccio.”

In un’intercettazione raccolta nel dicembre del 2020 Megha intercetta l’opportunità di cogliere indebiti guadagni dall’amministrazione della cosa pubblica anche ricorrendo a commistioni con imprese della criminalità organizzata: “Mi schiaffo (vado) a Novara – dice in un colloquio – mi schiaffo a Catanzaro, e poi qua dove ho tutto in mano, ti passano sotto il naso eee … È peccato, eh … È peccato! E poi se c’è progetti che possiamo inventare… Il fotovoltaico, pale eoliche … Ma anche tutto il danneggiamento … Qui a Neviano …Quelle cose dellla Calabria, dei Casalesi tutti a Neviano, le fogne tutti a Neviano portiamo”.

Per il gip Megha, nonostante l’apparente incensuratezza, “nasconde una personalità spregiudicata e una pervicace volontà a delinquere in spregio anche della funzione pubblica da costui rivestita, poichè disposto a piegarsi ai desiderata mafiosa pur di perseguire il proprio successo personale e al fine di conseguire profitti per entrambi, manifestando chiara adesione ai desiderata mafiosa”.

E in una visione più allargata lo stesso giudice firmatario dell’ordinanza non risparmia l’intera amministrazione comunale. “Tuttavia il complesso delle emergenze investigative acquisite e compendiate nella informativa” scrive il gip Tosi “dimostrano in modo evidente l’infiltrazione dell’organizzazione mafiosa nell’apparato amministrativo del Comune di Neviano mediante l’inserimento di soggetti di diretta espressione del clan Coluccia. Tali condotte dimostrano come la campagna elettorale che ha preceduto le elezioni amministrative del comune di Neviano sia stata connotata dalla forte propensione dei candidati a mercanteggiare la funzione pubblica per interessi personali, con un inevitabile riverbero sull’intero apparato politico amministrativo costituitosi all’esito del voto”.