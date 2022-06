Conferimento della Cittadinanza Onoraria di Trepuzzi a Michela Marzano

TREPUZZI (Lecce) – L’Amministrazione Comunale rende noto che, su proposta della Presidente del Consiglio Comunale Annamaria Capodieci, il Consiglio Comunale nella seduta di sabato 12 marzo 2022 ha approvato all’unanimità il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Michela Marzano con la seguente motivazione:

Michela Marzano è una delle grandi protagoniste nel panorama culturale italiano. La sua storia inizia con il perfezionamento in filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa ed in Bioetica a La Sapienza di Roma. Attualmente insegna all’Università di Parigi V: René Descartes.

Francese d’adozione, romana di nascita ma di origini salentine, la mamma della provincia di Taranto e papà della provincia di Lecce, di Campi Salentina dov’è ancora la casa dei nonni.

Nel 2013 viene eletta alla Camera dei deputati in Lombardia; in questi anni si è battuta per i diritti civili e sociali. La sua esperienza da deputata finisce nel 2018. Dopo la parentesi politica ritorna all’ ambiente accademico. Dal 2019 è editorialista per La Repubblica e dal 2020 scrive anche su La Stampa.

Nonostante la ripresa della sua attività accademica, non ha mai smesso di occuparsi di politica e ciò è testimoniato da suoi numerosi scritti e interventi televisivi relativi anche alla gestione della pandemia.

La bibliografia di Michela Marzano annovera numerosi titoli pubblicati in Italia e in Francia Scrittrice molto sensibile e amata da un vasto pubblico attento a tematiche civili e sociali, ha ottenuto per i suoi scritti diversi riconoscimenti.

Illustre ospite della Rassegna “Leggere per Vivere” voluta dall’ Amministrazione Comunale, Michela Marzano è presente fin dal suo esordio, nell’estate 2017, con il libro “L’ amore che mi resta”, ha continuato a rappresentare una voce culturale di spicco nella nostra città con altre opere come “Idda” tributo all’ idioma salentino, e ancora, nel dicembre scorso, lei sceglie Trepuzzi, esprimendo l’amicizia e l’ affetto che la legano alla nostra città,. per presentare la sua ultima opera “Stirpe e Vergogna”, in quest’ opera Michela Marzano intreccia il passato familiare alle pagine più controverse della storia del nostro Paese. Un libro dalla voce schietta e incalzante, che ci invita a coltivare la memoria, perché “solo così si può sperare che certe cose non accadano più”.

La profondità filosofica e la delicatezza dei temi trattati, rendono unica questa donna che con la sua infaticabile e meritoria testimonianza letteraria e civile, combatte ogni forma di intolleranza ed odio, il razzismo, l’antisemitismo e ogni forma di violenza, forma di fascismo, omofobia, razzismo e discriminazione.

Il conferimento della cittadinanza onoraria a Michela Marzano ha quindi delle motivazioni particolari, perché richiama a dei valori che la nostra comunità ha in sé, i valori della Memoria e della Verità che ci permettono di non dimenticare e di andare avanti in una realtà così complessa come quella che viviamo.

Sono queste le motivazioni che mi hanno portata a proporre il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Michela Marzano scrittrice, ,filosofa, accademica, politica e saggista .