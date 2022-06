Covid, 2.929 casi in Puglia: le provincia di Lecce è nuovamente quella con più positivi (925). Green pass, Speranza non vuole eliminarlo

PUGLIA – A giudicare da come si sta evolvendo la curva del contagio, gli inglesi hanno avuto ragione ad abbandonare tutte le misure restrittive. Il covid sembra essere una minaccia solo per qualche non vaccinato e per pazienti obesi o con gravi malattie pregresse. Tutti gli indicatori lasciano ben sperare per un ritorno alla normalità. C’è chi spinge per mettersi alle spalle anche la mascherina al chiuso, ma per il ministro Speranza è ancora presto. Invece, sul green pass ci sono buone speranze di eliminarlo, ma non entro il 31 marzo 2022: eppure è molto più rassicurante la misura della misurazione della temperatura all’ingresso di ogni locale. Il ministro della Salute Roberto Speranza non si è sbilanciato sull’eliminazione della certificazione verde, ma è certo che si andrà avanti anche oltre marzo.

Intanto, in Puglia la curva del contagio non impensierisce più di tanto. I ricoverati diminuiscono. Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 2.929 nuovi positivi in Puglia (ieri erano 3.811), 925 (ieri 1.201) si registrano in provincia di Lecce, che è ancora una volta la provincia con più contagiati nelle ultime 24 ore.

Con 19.003 (ieri 25.375) test eseguiti e 2.929 (ieri 3.811) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 15,41% rispetto al 15,02% di ieri, al 7,10% di venerdì, al 13,37% di giovedì, all’11,45% di mercoledì, al 13,69% di martedì, al 9,27% di lunedì, all’11,31 di domenica.

Si registrano 2 decessi rispetto ai 12 di ieri, agli 11 di venerdì, ai 9 di giovedì, ai 13 di mercoledì, ai 14 di martedì, ai 18 di lunedì, ai 9 di domenica.

Complessivamente i ricoverati scendono da 588 a 571 (-17), mentre gli attualmente positivi salgono da 74.265 a 74.339 (+74).

Dei 571 ricoverati, 543 (ieri 557, -14) sono in area non critica, mentre 28 (ieri 31, -3) sono in terapia intensiva.