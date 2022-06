Covid, 3.020 nuovi casi: 1.065 nel leccese. 6 pazienti in rianimazione: 3 non vaccinati, dimesso 79enne. Pulito: “Omicron come le influenze prima del SARS-COV-2”

PUGLIA – I nuovi positivi continuano ad essere tanti, soprattutto in provincia di Lecce. Il nuovo bollettino epidemiologico segnala 3.020 nuovi casi (ieri 6.464), 1.065 (ieri 2.139) si registrano in provincia di Lecce (ancora una volta quella cin più contagiati). Ciò nonostante non c’è da allarmarsi, come ci spiega il direttore del Reparto di Anestesia e Rianimazione covid di Lecce, dottor Giuseppe Pulito, dove i pazienti ospitati sono scesi a sei (uno in meno grazie alla guarigione di un 79enne): “I numeri dei ricoverati sono ridotti rispetto ai tanti positivi perché la situazione è la stessa delle influenze che si diffondevano prima del SARS-Cov-2. La variante Omicron è meno letale: solo persone fragili maturano polmoniti più serie, da quello che abbiamo osservato fino ad oggi”. Nel reparto diretto da Pullto attualmente sono ricoverati 3 vaccinati e tre non vaccinati.

Con 20.004 (ieri 31.485) test eseguiti e 3.020 (ieri 6.464) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 15,10% rispetto al 20,53% di ieri. Come ieri e l’altro ieri si registrano 4 decessi rispetto ai 10 di venerdì, ai 2 di giovedì, ai 17 di mercoledì, ai 9 di martedì, agli 11 di lunedì. Complessivamente i ricoverati salgono da 589 a 601 (+12), mentre gli attualmente positivi salgono ancora notevolmente da 102.486 a 104.084 (+1.598). Dei 601 ricoverati, 575 (ieri 562, +13) sono in area non critica, mentre 26 (ieri 27, -1) sono in terapia intensiva.

Link Sponsorizzato NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 846

Provincia di Bat: 261

Provincia di Brindisi: 264

Provincia di Foggia: 310

Provincia di Lecce: 1.065

Provincia di Taranto: 252

Residenti fuori regione: 12

Provincia in definizione: 10

Link Sponsorizzato