Covid, 3.811 nuovi casi in Puglia: la provincia di Lecce ancora una volta con più casi (1.201). Cala ancora la pressione sugli ospedali

PUGLIA – Tutti gli indicatori continuano ad essere confortati, a tal punto che il governo sta valutando anche l’eliminazione del green pass. L’ampia fascia di vaccinati rende poco significativa questa misura: siamo oltre al 91%. Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 3.811 nuovi positivi pugliesi (ieri erano 3.888), 1.201 (ieri 1.204) si registrano in provincia di Lecce. Con 25.375 (ieri 54.775) test eseguiti e 3.811 (ieri 3.888) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 15,02% rispetto al 7,10% di ieri.

Si registrano 12 decessi rispetto agli 11 di ieri.

Complessivamente i ricoverati scendono da 601 a 588 (-13), mentre gli attualmente positivi scendono da 74.644 a 74.265 (-379).

Dei 588 ricoverati, 557 (ieri 572, -15) sono in area non critica, mentre 31 (ieri 29, +2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI IN PUGLIA

Provincia di Bari: 1.023

Provincia di Bat: 293

Provincia di Brindisi: 287

Provincia di Foggia: 546

Provincia di Lecce: 1.201

Provincia di Taranto: 424

Residenti fuori regione: 29

Provincia in definizione: 8