Covid, 4.422 nuovi casi in Puglia: per l’ennesima volta la provincia di Lecce ha il numero di positivi più alto (1496). Stazionaria la situazione dei ricoveri

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico di oggi segnala per l’ennesima volta il boom di contagi nel leccese, un numero sempre maggiore rispetto alle altre province pugliesi. È un dato costante ormai da circa un mese. In provincia di Lecce ci infettiamo di più, ma negli ospedali la situazione resta sotto controllo. Il colpo di coda della quarta ondata non impensierisce più di tanto, vista l’evoluzione paucisintomatica nella maggioranza dei soggetti infettati. I dubbi restano solo sugli effetti della sindrome post covid, ancora in via di studio. Con 24.527 (ieri 30.171) test eseguiti e 4.422 (ieri 5.348) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 18,03 rispetto al 17,73% di ieri. Oggi il bollettino epidemiologico della regione Puglia segnala due decessi: ieri ne ha segnalati 20, ma è chiaro che il COVID non è l’unica causa di queste morti, visto che nel 90% dei casi si tratta di soggetti con gravi malattie pregresse.

.

Su 4.422 positivi (ieri 5.348), 1.496 (ieri 1.697) si registrano in provincia di Lecce (sempre al primo posto fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 570 a 571 (+1), mentre gli attualmente positivi salgono da 78.755 a 80.152 (+1.397).

Dei 571 ricoverati, 543 (ieri 542, +1) sono in area non critica, mentre 28 (ieri 28, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.265

Provincia di Bat: 278

Provincia di Brindisi: 381

Provincia di Foggia: 488

Provincia di Lecce: 1.496

Provincia di Taranto: 470

Residenti fuori regione: 33

Provincia in definizione: 11