Covid, 6.145 nuovi casi in Puglia, 1.714 nel leccese. Crescono i ricoverati. Il Ministero rettifica: l’isolamento per i positivi resta (10 giorni per i non vaccinati)

PUGLIA – Anche se tutti ormai trattano il covid come una normale influenza, resta in piedi l’obbligo di attendere i 7 giorni (o 10 giorni per i non vaccinati o per chi non ha la terza dose o ha fatto la seconda dose da più di 120 giorni) per chi è positivo. Il nuovo decreto del governo specifica che all’esito del tampone negativo, “la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento”. Insomma, nulla di nuovo. Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia di oggi 27 marzo 2022, segnala ancora migliaia di nuovi positivi, soprattutto a Lecce.

Con 33.742 (ieri 37.811) test eseguiti e 6.145 (ieri 7.909) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 18,21% rispetto al 20,92% di ieri.

Su 6.145 positivi (ieri 7.909), 1.714 (ieri 2.130) si registrano in provincia di Lecce (come ieri al secondo posto dopo Bari fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 652 a 662 (+10), mentre gli attualmente positivi, dopo alcune settimane di continua ascesa, scendono da 116.334 a 115.812 (-522).

Dei 662 ricoverati, 627 (ieri 620, +7) sono in area non critica, mentre 35 (ieri 32, +3) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI IN PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.827

Provincia di Bat: 454

Provincia di Brindisi: 559

Provincia di Foggia: 759

Provincia di Lecce: 1.714

Provincia di Taranto: 771

Residenti fuori regione: 49

Provincia in definizione: 12