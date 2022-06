Covid, 6.464 nuovi casi in Puglia: ancora un boom di contagi nel leccese, 2.139 positivi in 24 ore. I numeri dei ricoverati restano bassi

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico domenicale del 20 marzo 2022 segnala ancora una volta un boom di contagi nella provincia leccese. I ricoverati sono pochi in proporzione ai nuovi positivi. I numeri negli ospedali leccesi sono stabili, con lievi oscillazioni, ormai da mesi. L’emergenza è alle spalle anche perché a breve arriverà la stagione calda. Con 31.485 (ieri 33.982) test eseguiti e 6.464 (ieri 7.392) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 20,53% rispetto al 21,75% di ieri.

I decessi di soggetti già fragili con il covid, determinati anche da malattie pregresse, sono 4 come ieri.

Su 6.464 positivi (ieri 7.392), 2.139 (ieri 2.177) si registrano in provincia di Lecce (riconquista il primo posto fra le province pugliesi !).

Complessivamente i ricoverati scendono da 598 a 589 (-9), mentre gli attualmente positivi salgono ancora notevolmente da 99.911 a 102.486 (+2.575).

Dei 589 ricoverati, 562 (ieri 570, -8) sono in area non critica, mentre 27 (ieri 28, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.850

Provincia di Bat: 411

Provincia di Brindisi: 590

Provincia di Foggia: 731

Provincia di Lecce: 2.139

Provincia di Taranto: 678

Residenti fuori regione: 49

Provincia in definizione: 16

