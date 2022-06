Covid, 8.559 nuovi casi in Puglia, altro boom di positivi nel leccese (2.683). Nella terapia intensiva del DEA salgono a 7 i ricoverati con una 63enne di Galatina

PUGLIA – Ancora un boom di nuovi positivi nel leccese: oggi il bollettino epidemiologico della Regione Puglia riporta ben 2.683 casi su un totale di 8.559 pugliesi contagiati dalla variante omicron e dai suoi due sottotipi. I nuovi focolai si diffondono un po’ ovunque, comprese le strutture sanitarie, anche se nella maggior parte dei casi si tratta di sintomi lievissimi. Nel reparto di Anestesia e Rianimazione del DEA i ricoverati sono saliti a 7: una 63enne di Galatina in gravi condizioni è stata ricoverata nelle scorse ore. Con 42.163 (ieri 39.253) test eseguiti e 8.559 (ieri 6.999) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 20,30% rispetto al 17,83% di ieri.

I decessi con covid (ma con malattie pregresse) sono 2 nelle ultime 24 ore: ieri erano 17

Su 8.559 positivi (ieri 6.999), 2.683 (ieri 2.111) si registrano in provincia di Lecce (sempre al primo posto fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 564 a 577 (+13), mentre gli attualmente positivi salgono notevolmente da 87.416 a 92.101 (+4.685).

Dei 577 ricoverati, 550 (ieri 542, +8) sono in area non critica, mentre 27 (ieri 22, +5) sono in terapia intensiva.

Provincia di Bari: 2.500

Provincia di Bat: 601

Provincia di Brindisi: 845

Provincia di Foggia: 1.014

Provincia di Lecce: 2.683

Provincia di Taranto: 831

Residenti fuori regione: 67

Provincia in definizione: 18

