Covid, continua il boom di contagi. 7.270 nuovi casi in Puglia: 2.018 sono leccesi. In tutta Italia risale l’occupazione dei reparti

PUGLIA – Il colpo di coda della quarta ondata sta facendo rialzare i ricoverati in tutta Italia. In 9 regioni l’occupazione dei posti in area critica raggiunge il 20%. L’OMS, intanto, ha avvisato tutti gli Stati che la variante Omicron 2 è ormai dominante e che i casi di covid-19 sono aumentati del 7% nel mondo. Anche in Puglia la curva del contagio continua a salire: sono 7.270 i nuovi casi in regione, con 37.238 test effettuati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 7: si tratta di persone con patologie precedenti al COVID gravi. Nonostante si tratti di endemia ormai, preoccupano i numeri alti, in particolare la provincia di Lecce, quella con più positivi in Puglia anche oggi in proporzione agli abitanti, dove sono emersi 2.018 contagiati (dati del bollettino epidemiologico regionale odierno). Sono diventati 110.360 gli attualmente positivi, 603 i ricoverati in area non critica e 35 i pazienti gravi in rianimazione.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 2.255

Provincia di Bat: 513

Provincia di Brindisi: 617

Provincia di Foggia: 914

Provincia di Lecce: 2.018

Provincia di Taranto: 871

Residenti fuori regione: 65

Provincia in definizione: 17

Link Sponsorizzato