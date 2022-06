La ripartenza del turismo pugliese e i minacciosi venti di guerra

PUGLIA – Il conflitto tra Russia e Ucraina può colpire la nostra economia e, sebbene ancora non vi sono segnali evidenti, la situazione all’orizzonte non è delle migliori. Il Pil può essere condizionato dall’andamento della guerra come asserito da Confindustria. Tutti i settori sono colpiti da questa catastrofe che si è abbattuta sullo scacchiere globale. Il turismo nel Salento, a sentire alcuni operatori del settore, registra le prime disdette o per meglio dire la mancanza di prenotazioni da parte dei grossi tour operator, americani ed australiani in primis. Speriamo sia solo una brezza di vento, altrimenti per gli esercenti di questo comparto, oltre al Covid che ha portato con sé la penuria dei ristori ed un calo verticale di presenze, ci sarà anche questa tegola terrificante. Il turismo interno non dovrebbe essere intaccato, specialmente perché, salvo alcuni “eroi” che vogliano provare l’ebbrezza di partire nei teatri di guerra, non ci sarà la possibilità di godersi alcuni luoghi, oggi, troppo “caldi”. Ma se a qualcuno l’affaire della guerra può essere conveniente, magari a livello di speculazioni finanziarie, per quei poveri cristi che aspettano la bella stagione per muovere le proprie finanze, proprio no. Alcuni governatori italiani esprimono una fortissima preoccupazione anzitutto su un perentorio calo dell’export e del turismo. Già sembrava una chimera uscire dallo stato di emergenza dal Coronavirus e, invece, lo stesso stato emergenziale viene prorogato fino alla fine del 2022 dal governo, proprio per il conflitto. Di male in peggio: la guerra deve cessare per un miliardo di motivazioni, umanitarie, economiche, finanziarie, esistenziali. Fra un paio di settimane la nostra penisola salentina, magnifica, splendera’ e sarà pronta (con tutti i suoi difetti e limiti) ad ospitare visitatori da tutto il mondo. Rischiamo vi possa essere un deserto se non ci si muove subito, magari a livello regionale, senza attendere necessariamente le mosse di Draghi. Una necessità per scongiurare la depressione, l’isolamento e la miseria in un ambito già provato oltre modo. La Romagna e la Sicilia tremano poiché registrano un tracollo delle presenze, ben quattrocentomila voli disdetti dalla Russia e dall’Ucraina. Misure urgenti e strategiche si impongono.

