Terreni incolti, poca manodopera formata, colture dimenticate e infrastrutture ferme da 20 anni: l’appello per la svolta dell’agricoltura salentina

TAVIANO – Perché gli addetti ai lavori non formano i giovani per lavorare in agricoltura? Perché aumentano i terreni incolti e non produciamo più quello che un tempo vendevamo in giro per il mondo (capperi, patate di Taviano e altro)? Perché abbiamo infrastrutture costate milioni di euro e ferme da 20 anni? Alcuni addetti ai lavori chiedono che del rilancio dell’agricoltura salentina si occupi direttamente l’Europa. Prima delle infrastrutture ci vuole produzione agricola, che però diminuisce per mancanza di visione e sviluppo. Ci sono aziende agricole salentine ancora molto forti nel mondo, ma le potenzialità della provincia di Lecce sono poco sfruttate. “Aumentano le terre incolte, che sono un rischio per l’ecosistema in quanto fanno sviluppare più facilmente incendi – spiega Marco Margari, un addetto ai lavori che da tempo lancia l’allarme sul declino agricolo salentino – Siamo schiavi delle patate della Francia, del grano estero e di tanti prodotti che potremmo invece coltivare e vendere in tutto il mondo o a chilometro zero nel Salento. Agricoltura e turismo sono settori trainanti. Visto che possiamo formare lavoratori agricoli bene, rimbocchiamoci le maniche. Abbiamo manodopera ferma e terreni incolti”.

Tempo fa l’assessore del Comune di Taviano, Germano Santacroce, ha provato a coinvolgere la Regione Puglia in un progetto che possa ripensare l’agricoltura salentina: “L’attività agricola è utilizzo di macchinari all’avanguardia e tanto altro – spiega – Ripartiamo dalle risorse umane e poi rilanciamo le infrastrutture. A Taviano siamo gli unici ad avere due mercati comunali: quello floricolo e ortofrutticolo. Bisogna sistemare le strutture, i mercati e riattivare l’ortofrutticolo rilanciando le patate che prima si vendevano in Germania (anche se i mercati ti condizionano). Abbiamo uno scalo intermodale di Melissano fermo e abbandonato, dopo aver pagato 4 milioni di euro, da almeno 20 anni: rendeva possibile lo scambio di enormi quantità di frutta con l’estero”.

Il progetto è chiaro: c’è la possibilità di puntare sulle cooperative sociali per superare il problema dei terreni incolti, della sudditanza degli approvvigionamenti e creare maggiore occupazione. Bisogna censire le terre incolte e verificare la disponibilità dei proprietari in primis, poi individuare i prodotti migliori da coltivare, puntare sulla formazione, sulle capacità di utilizzare macchinari all’avanguardia. In un secondo momento bisognerà capire su quali prodotti puntare e allacciare la produzione al mercato interno e a quello internazionale. Puntare su imballaggi sostenibili, trasporto ecologico, filiera sicura e sviluppo del turismo rurale con gli agriturismi di cooperativa. Nel progetto proposto da Margari e dall’assessore Santacroce alle istituzioni europee compare anche il ripristino delle infrastrutture che rendano più veloci gli scambi internazionali: ad esempio il Centro intermodale di Taviano fermo da 20 anni. Scuole alberghiere e agrarie devono essere mobilitate, l’agricoltura salentina risorge con un progetto chiaro e con una serie di sinergie necessarie.