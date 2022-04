Covid, 1.368 nuovi casi, 298 nel leccese (ancora al secondo posto per positivi). 5 pazienti nella rianimazione del DEA: ricoverati 56enne e 60enne

PUGLIA – Anche se i ricoverati nella terapia intensiva del DEA sono passati da 3 a 5, la situazione continua ad essere sotto controllo. I due nuovi pazienti arrivati da Gallipoli e Copertino, di 56 e 60 anni, non presentano grave insufficienza respiratoria. Non sono intubati e, secondo il direttore del Reparto leccese di Anestesia e Rianimazione, dott. Giuseppe Pulito, i recenti ricoveri nel reparto dove finiscono i casi gravissimi sono avvenuti perché mancano delle aree grigie negli altri ospedali. “Gli ultimi due casi avremmo potuto curarli fuori dalla rianimazione – spiega Pulito – Non sono così gravi. Bisogna organizzarsi per questa nuova fase in cui le mutazioni del virus non stanno producendo sintomi gravissimi”. Nel reparto di Anestesia e Rianimazione del DEA ci sono due intubati in gravi condizioni (un settantenne e un sessantenne).

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Intanto il bollettino regionale segnala centinaia di nuovi casi, nonostante i pochi test effettuati nei giorni di festa (7.703): sono 1.368 i positivi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia: la provincia di Lecce è ancora una volta al secondo posto con 298 casi.

Si registrano 4 decessi rispetto ai 7 di ieri, ai 19 di sabato, ai 15 di venerdì, ai 14 di giovedì, agli 8 di mercoledì, ai 21 di martedì, ai 9 di lunedì.

Complessivamente i ricoverati salgono da 635 a 638 (+3), mentre gli attualmente positivi salgono da 100.742 a 101.281 (+539).

Dei 638 ricoverati, 601 (ieri 602, -1) sono in area non critica, mentre 37 (ieri 33, +4) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 485

Provincia di Bat: 118

Provincia di Brindisi: 162

Provincia di Foggia: 138

Provincia di Lecce: 298

Provincia di Taranto: 148

Residenti fuori regione: 14

Provincia in definizione: 5