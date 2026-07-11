Polizia: Congedo, 27 nuovi agenti in arrivo nella provincia di Lecce

Prosegue l’impegno del Governo Meloni per rafforzare la sicurezza dei territori. Da agosto la provincia di Lecce potrà contare su 27 nuovi agenti della Polizia di Stato, assegnati nell’ambito del piano nazionale di potenziamento degli organici. Di questi, 12 saranno destinati alla Questura di Lecce, 3 al rafforzamento dell’Ufficio Immigrazione, mentre altri 12 andranno ai commissariati del territorio.

L’arrivo di questi nuovi poliziotti, giovani e adeguatamente formati, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il Salento e consentirà di rafforzare il controllo del territorio, la prevenzione e il contrasto alla criminalità, assicurando una maggiore presenza dello Stato, soprattutto nel periodo estivo, quando le presenze sul territorio aumentano sensibilmente.

Queste assegnazioni confermano la strategia del Governo Meloni di investire sulla sicurezza e sulle forze dell’ordine.

In questi anni sono state effettuate oltre 45 mila assunzioni nelle forze di polizia e altre 27 mila sono già programmate nei prossimi due anni, con un saldo positivo rispetto al turnover, insieme a nuovi investimenti in organici, dotazioni e strumenti operativi.

Continueremo a lavorare perché la provincia di Lecce disponga di personale e mezzi sempre più adeguati alle esigenze del territorio. Più sicurezza significa maggiore tutela per i cittadini, sostegno all’economia e valorizzazione di un territorio tra le principali destinazioni turistiche del Paese.

Lo dichiara il deputato salentino di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo.