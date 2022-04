Presunzione di non colpevolezza e diritto di cronaca: l’applicazione italiana di una direttiva europea rischia di imbavagliare i giornalisti tradendo le intenzioni europee

LECCE – Il decreto legislativo 188/2021, che esegue una direttiva europea in materia di cooperazione giudiziaria internazionale (snaturandola!), rafforza il diritto alla presunzione di innocenza, ma invade il campo del diritto di cronaca (un caso unico in tutta Europa!). Marina Castellaneta, docente di Diritto Internazionale presso l’Università di Bari, spiega che nella direttiva si vuole salvaguardare la libertà di stampa, ma l’applicazione italiana sembra che abbia intrapreso una strada aberrante: “Il decreto legislativo 188 è tutto concentrato sul blocco del flusso di informazioni di carattere giudiziario verso i giornalisti”. “Presunzione di non colpevolezza, diritto di cronaca e diritto dei cittadini ad essere informati: interessi inconciliabili?”. è questo il titolo del seminario organizzato dall’Associazione della Stampa di Puglia che si è tenuto nel pomeriggio nella Mediateca delle “Officine Cantelmo” (viale Michele de Pietro 8/a) a Lecce.

Nel corso dell’incontro si è discusso di come la necessità di garantire il rispetto della presunzione di non colpevolezza, principio sancito dalla Costituzione, vada conciliato con il diritto di cronaca e con il diritto dei cittadini ad essere informati. La Corte Costituzionale più volte è intervenuta per ribadire che le notizie sulle indagini giudiziarie in corso sono legittime, nel momento in cui si chiarisce che il soggetto dev’essere trattato fino a condanna definitiva come un presunto innocente. “Anche la pubblicazione di stralci dell’inchiesta (intercettazione e altro), secondo la Corte Europea è legittimo – ha spiegato la professoressa – Inoltre la divulgazione della foto dell’indagato non è violazione della presunzione di non colpevolezza, soprattutto se si specifica che il processo è in corso e si distinguono le accuse dalle condanne vere e proprie. Pure la divulgazione del nome degli indagati è legittima, quando c’è un’interesse pubblico, anche se il soggetto in questione non è un personaggio pubblico: la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo tutela queste funzioni giornalistiche”.

Insomma, per la docente specializzata in queste tematiche, il decreto legislativo 188/2021 tradisce i principi e le norme europee. “L’inutilità di questo decreto legislativo è rafforzata dal fatto che limita persino la libertà di espressione dei magistrati” – conclude la professoressa. Vincenzo Scardia (presidente di sezione Corte d’Appello/ presidente Anm Lecce) ha espresso alcune perplessità su questa normativa. Ma questo è solo uno dei tanti problemi, perché restano in vigore ancora norme penali fasciste nell’ambito della diffamazione, oltre al fatto che non è stato risolto il problema delle “querele bavaglio o temerarie”: il legislatore non si adegua velocemente ai tempi e allo spirito delle norme europee. Se per intimidire un giornalista si chiede ingiustamente un milione di euro, poi, se si perde, bisogna costringere chi denuncia per intimidire a pagarne almeno 500mila euro: esiste un progetto di legge in questo senso, ma a certi personaggi politici probabilmente non conviene fare leggi a favore del giornalismo libero. Tra gli interventi c’è anche quello dell’avvocato Fernando Caracuta (giuslavorista – esperto in Diritto del Lavoro) che ha aperto una finestra sui contratti giornalistici degli addetti stampa (da equiparare anche sul piano contributivo ai giornalisti), a proposito delle conferenze stampa su atti giudiziari. Adelmo Gaetani, giornalista di lungo corso, è intervenuto per sottolineare il ruolo importante del giornalista nel cercare la versione della difesa attraverso l’avvocato difensore. È anche vero che in operazioni antidroga o antimafia, oppure durante la fase iniziale del processo, subito dopo il blitz, nel momento della conferenza stampa in cui si spiega il lavoro svolto ai giornalisti, diventa difficile poter individuare altre versioni diverse da quelle della Procura della Repubblica, spiega il presidente Scardia. Nell’incontro è stato sottolineato il cambiamento penalizzante messo in moto dal nuovo intervento legislativo: le forze dell’ordine inoltrano sempre meno comunicati sulle attività svolte perché è impossibile chiedere al procuratore di vagliarli tutti prima di inviarli ai giornalisti. I giornalisti di cronaca giudiziaria si sentono penalizzati: un lungo intervento di Mino Marinazzo ha chiarito le difficoltà che scaturiscono dalla chiusura di un canale informativo. A Raffaele Lorusso (segretario generale Fnsi) sono state affidate le conclusioni: “L’Italia poteva limitarsi a un intervento di concordanza con la normativa europea per la presunzione di innocenza, ma in realtà si è pensato soprattutto ai parlamentari con problemi giudiziari: in questo slancio di autotutela e autoconservazione è nata un’aberrazione legislativa. Questo intervento legislativo il problema lo ha creato ai giornalisti, ma soprattutto ai cittadini. Noi abbiamo avuto nelle settimane successive all’entrata in vigore di questo decreto legislativo problemi molto seri: sono stati nascosti persino incidenti stradali, pur essendo interesse pubblico conoscerli. A Napoli la notizia di un omicidio è stata coperta per 10 giorni. C’è già la tutela di presunzione di innocenza, ma anche del segreto istruttorio, dunque basta far rispettare la legge che già c’è”.