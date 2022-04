Report covid Asl, ricomincia la discesa. 21.778 attualmente positivi: 2.187 a Lecce, 862 a Galatina, 816 Nardò. 119 a ricoverati, 10 nella Rianimazione del DEA

LECCE – Il nuovo report dell’Asl, nel giorno che segna la fine dell’emergenza, registra una discesa degli attuali contagiati, anche se i due sottotipi della variante omicron continuano a circolare generando migliaia di nuovi positivi al giorno in Puglia. In sette giorni si passa da 24.295 a 21.778 cittadini residenti nella provincia di Lecce attualmente positivi al covid. Anche questa settimana si segnalano nuovi focolai, anche se si tratta per il 90% di pazienti asintomatici o con sintomi lievi. I contagiati per 1000 abitanti sono al 27,5 (erano 30,6 per mille la settimana scorsa). L’indicatore più importante, quello dei ricoverati, resta sotto controllo, ma i posti occupati questa settimana aumentano pure in Rianimazione. Questa situazione è documentata, anche questa settimana, nel nuovo report dell’Asl di Lecce del 25 marzo 2022, elaborato dal dottor Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica.

I RICOVERATI

Il nuovo report dell’Asl di Lecce mette in luce il fatto che in ospedale, nel 90% dei casi finiscono soggetti fragili, con gravissime patologie. Nelle strutture leccesi dedicate alla cura della malattia scatenata dalle varianti del SARS-CoV-2 (omicron in testa) i pazienti passano da 111 a 119 distanza di una settimana. Non ci sono pazienti nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Galatina. Nella medicina interna covid di Galatina i degenti salgono da 20 a 21. Anche reparto COVID di Anestesia e rianimazione del DEA di Lecce i pazienti salgono da 8 a 10. Anche nella Pneumologia dell’ospedale “Fazzi” salgono i numero dei ricoverati con covid: passano da 50 a 53. Crescono da 33 a 35 i ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dello stesso ospedale. La situazione ospedaliera registra un nuovo aumento in provincia di Lecce.

I POSITIVI TOTALI IN OGNI PAESE DELLA PROVINCIA Il report covid dell'Asl leccese questa settimana segnala l'inizio della discesa estiva dei numeri relativi agli attualmente contagiati: a Lecce i positivi attuali calano da 2.556 a 2.187 residenti che hanno contratto il virus. A Galatina la curva del contagio continua a salire, da 849 a 862 residenti positivi. Si registra una discesa dei numeri relativi ai positivi anche a Casarano, che passa da 769 a 745 residenti con il covid. A Nardò il report segnala un'altra risalita degli attualmente positivi: si passa da 724 a 816 in una settimana. Gallipoli è a quota 581 (i contagiati erano 656 una settimana fa). A Tricase i contagiati sono scesi a quota 627 (erano 658 nello scorso report Asl). In controtendenza Galatone, che dopo un boom di contagi, in 7 giorni, passa da 532 a 592 residenti positivi. Scendono i contagi a Copertino: da 518 a 440. A Trepuzzi il numero dei positivi residenti scende questa settimana da 466 a 381 contagiati. Diminuiscono i cittadini che hanno contratto il virus a Veglie, che passa da 356 a 302 residenti positivi. Calano a quota 328 i positivi a Melendugno (erano 364). Questa settimana continua la discesa a Lizzanello: si passa da 383 a 343 residenti attualmente positivi. Continua la discesa dei contagiati anche a Surbo, dove i residenti positivi sono passati da 451 a 304. Calano i numeri a Monteroni di Lecce: sono 255 gli attualmente positivi (erano 308 i residenti malati di COVID una settimana fa). Anche a Leverano calano i contagi: da 344 a 286. Taviano ha meno attualmente positivi questa settimana: si passa da 388 a 343 residenti contagiati. Sono 329 i positivi al COVID a Carmiano (erano 336 la scorsa settimana). Restano 428 i contagiati a Maglie. A Cavallino i positivi salgono: ora sono 419 (erano 406 una settimana fa). A Campi Salentina si registra una discesa dei numeri dei residenti attualmente positivi, da 290 a 264. Squinzano questa settimana ha 284 residenti con il covid (ne aveva 351 una settimane fa). A San Cesario i positivi passano da 334 a 207. Lequile cala da 276 a 214 residenti positivi alla variante omicron. Calano da 117 a 103 i residenti positivi a Salve. A Matino i contagiati sono diventati 346 (erano 430): anche il primo cittadino. A Martano sono passati da 229 a 177. Scendono i numeri dei positivi anche a Ruffano, che passa da 404 a 293 residenti positivi. Discesa dei numeri i positivi residenti nel Comune di Ugento, da 320 a 301. Sale da 190 a 191 il numero dei malati di covid a San Donato di Lecce. A Scorrano calano i numeri dei positivi, da 380 a 219. Cresce da 404 a 432 il numero di residenti contagiati a Racale. A Cutrofiano si passa da 322 a 345 residenti colle hanno contratto il virus. Aumentano i numeri anche a Presicce – Acquarica questa settimana: sono 232 i malati di COVID (ne aveva 215 una settimana fa). A Otranto sono diventati 152: erano 176 i residenti positivi la scorsa settimana. I residenti positivi a Castrignano dei Greci restano 92. A Castrignano del Capo decresce il numero degli attualmente positivi: da 197 a 143. Corsano ha più positivi questa settimana: passa da 202 a 345 residenti con il covid. A Gagliano del Capo si passa da 226 a 163 residenti positivi. Ad Alessano salgono i numeri dei residenti con il covid: da 170 a 208. A Poggiardo sono 244 gli attualmente positivi (erano 262): anche in questa comunità comincia la discesa della curva del contagio. Calimera passa da 180 a 145 residenti con il covid. Risalgono nel piccolo Comune di Giurdignano, questa settimana, i numeri dei residenti positivi: da 56 a 74 positivi. A Parabita decrescono da 346 a 281 i numeri degli attualmente contagiati. A Nociglia diminuiscono questa settimana i numeri: si passa da 103 a 89 abitanti positivi. A Spongano sono 124 i positivi (erano 153 la scorsa settimana). A Tuglie calano i numeri dei residenti positivi, da 158 a 138. Uggiano la Chiesa ha meno attualmente positivi: si passa da 129 a 102 positivi questa settimana. Minervino di Lecce passa da 102 a 76 residenti contagiati. Calano da 159 a 127 i contagiati a Porto Cesareo. Anche ad Alezio diminuiscono i positivi, da 194 a 181. Aradeo, la città che ha perso il suo sindaco a causa del covid, è a quota 340 (erano 364 la settimana scorsa). Sono 83 (erano 113) i residenti attualmente positivi a Cursi. Calano a quota 55 i migranti positivi domiciliati temporaneamente sul territorio leccese (erano 63 la settimana scorsa). I numeri relativi agli altri paesi potete controllarli cliccando sulle foto sopra (ndr).

LA VACCINAZIONE DI MASSA

Il report fotografa anche la campagna vaccinale antiCovid: sono 1.782.288 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 649.429 prime dosi, 635.794 seconde dosi, 21.336 monodose, 475.729 terze dosi.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

Con 34.592 (ieri 36.781) test eseguiti e 6.872 (ieri 7.129) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 19,87% rispetto al 19,38% di ieri, al 18,51% di mercoledì, al 22,17% di martedì, all’11,93% di lunedì, al 18,21% di domenica, al 20,92% di sabato, al 18,93% di venerdì.

Si registrano 9 decessi rispetto ai 16 di ieri, ai 12 di mercoledì, ai 10 di martedì, ai 4 di lunedì, ai 2 di domenica, agli 11 di sabato, ai 14 di venerdì.

Su 6.872 positivi (ieri 7.129), 1.595 (ieri 1.838) si registrano in provincia di Lecce (come ieri al secondo posto dopo Bari fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 694 a 717 (+23), mentre gli attualmente positivi salgono da 118.596 a 118.860 (+264).

Dei 717 ricoverati, 679 (ieri 656, +23) sono in area non critica, mentre 38 (ieri 38, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 2.233

Provincia di Bat: 499

Provincia di Brindisi: 723

Provincia di Foggia: 914

Provincia di Lecce: 1.595

Provincia di Taranto: 849

Residenti fuori regione: 44

Provincia in definizione: 15