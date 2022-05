Covid, 2.880 nuovi positivi in Puglia, 536 nel leccese. I numeri continuano a calare, lo conferma la Fondazione GIMBE, ma si fanno anche meno tamponi

PUGLIA – Tutti i numeri continuano a calare: gli indicatori ci dicono che possiamo passare un’estate tranquilla. Ma bisogna anche sottolineare che sono diminuiti i tamponi e che oggi molti considerano il covid come una normale influenza (spesso non segnalano la possibile positività per non essere isolati). Nella maggior parte delle persone che contraggono il virus i sintomi sono blandi. Sul piano nazionale, il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 4-10 maggio 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (286.350 contro 394.945) e dei decessi (842 contro 962).I reparti dedicati al COVID-19 negli ospedali valentini si stanno svuotando lentamente. Con 17.976 (ieri 18.478) test eseguiti e 2.880 (ieri 2.673) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 16,02 rispetto al 14,47% di ieri.

Si registrano 9 decessi rispetto agli 8 di ieri, ai 7 di martedì, ai 4 di lunedì, ai 3 di domenica, ai 9 di sabato, ai 6 di venerdì, ai 12 di giovedì.

Su 2.880 positivi (ieri 2.673), 536 (ieri 564) si registrano in provincia di Lecce.

Complessivamente i ricoverati scendono da 533 a 524 (-9), mentre gli attualmente positivi scendono da 91.823 a 91.438 (-385).

Dei 524 ricoverati, 498 (ieri 505, -7) sono in area non critica, mentre 26 (ieri 28, -2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.090

Provincia di Bat: 163

Provincia di Brindisi: 261

Provincia di Foggia: 326

Provincia di Lecce: 536

Provincia di Taranto: 469

Residenti fuori regione: 27

Provincia in definizione: 8

