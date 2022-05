Covid, salgono le reinfezioni in Italia. 2.296 nuovi casi in Puglia, 494 nel leccese (sempre al secondo posto per positivi). Il virus fa meno male

PUGLIA – Con la variante Omicron e i suoi sottotipi è più facile contagiarsi più volte, ma è molto più difficile finire in ospedale. Questo è il quadro che emerge da tutti gli indicatori. Oggi l’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso i dati che mettono in luce le percentuale di reinfezioni: risulta pari al 5,8%, in aumento rispetto alla settimana precedente (5%). Il bollettino epidemiologico di oggi, 14 maggio 2022, registra 2.296 casi in Puglia, con soli 16.732 test eseguiti (si fanno meno tamponi ora che è passata la fobia), 494 in provincia di Lecce (che si conferma al secondo posto in regione per positivi). Sono 7 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia: si tratta di anziani fragilissimi e con altre gravi patologie. 89.769 sono i pugliesi attualmente positivi, 470 i ricoverati in area non critica e 25 in terapia intensiva.

NUOVI CASI IN PROVINCIA

Provincia di Bari: 799

Provincia di Bat: 147

Provincia di Brindisi: 223

Provincia di Foggia: 260

Provincia di Lecce: 494

Provincia di Taranto: 345

Residenti fuori regione: 20

Provincia in definizione: 8