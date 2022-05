Finanziata la ristrutturazione della scuola Martin Luther King di Taviano.Tanisi: ”Un altro traguardo raggiunto”

TAVIANO (Lecce) – Un altro finanziamento, ottenuto dall’Amministrazione Tanisi che finora si è distinta soprattutto per la straordinaria capacità di progettare e di intercettare risorse, nonché per tutta un’attività di ammodernamento e di messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici della città.

È stato in questi giorni approvato e finanziato dalla Regione Puglia infatti, per un importo di €. 122.600,00, il progetto dell’Amministrazione Comunale per la ristrutturazione della Scuola per l’Infanzia Martin Luther King, in contrada Gallari, redatto grazie all’impegno dell’Assessore all’edilizia scolastica Marco Stefano e della Consigliera con delega alle Istituzioni Scolastiche Paola Cornacchia. Un progetto finanziato attraverso il “fondo regionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni” e che comprende, oltre al rifacimento dei solai e la ristrutturazione degli interni, anche la risistemazione dello spazio esterno con relativa pavimentazione e l’istallazione di nuove giostrine per bambini.

Link Sponsorizzato

“Un nuovo progetto che si somma a tutti gli altri che finora abbiamo presentato per una ristrutturazione delle nostre scuole, e che finora sono valsi più di 4 milioni di euro di finanziamenti” chiosa l’Assessore Marco Stefano, che ci tiene a puntualizzare: “Le nostre scuole ormai sono diventate tutte dei cantieri; adesso, insieme alla Scuola Primaria A. D’ Ambrosio su via Bellini, alla Scuola Primaria A. Moro, alla Scuola per l’Infanzia Madre Teresa di Calcutta in via Martiri d’Otranto, e alla Scuola per l’Infanzia Don Lorenzo Milani in via Carlo Mauro, siamo pronti anche a rendere più bella e più sicura anche la scuola per l’Infanzia Martin Luther King. Sono stati anni di impegno e di lavoro in sinergia con gli uffici e gli amici amministratori, che hanno fatto decollare l’edilizia scolastica per dare ai nostri ragazzi ambienti più decorosi, più confortevoli e più sicuri.”

Dello stesso tenore le note di soddisfazione della Consigliera Paola Cornacchia, secondo cui si tratta di “Un ulteriore finanziamento a beneficio dei nostri ragazzi, che si somma a tutti gli altri finora ottenuti sia per edilizia scolastica che per gli altri, numerosi progetti di promozione dello studio e dell’istruzione. Viene ancora una volta riconosciuta e premiata la validità dei nostri progetti, ma ancor più la nostra idea di attività amministrativa che investe molto sulla scuola e sulla bellezza”. E la consigliera rimarca inoltre il fatto che “la scuola continua ad essere al centro della nostra azione amministrativa”, così come per lo stesso primo cittadino Giuseppe Tanisi, “Un ulteriore traguardo raggiunto a beneficio dei nostri figli, un altro risultato che attesta, nei fatti, l’impegno e la laboriosità di una compagine amministrativa, nonché anche la competenza, la serietà e la qualità della stessa. Giunge a compimento tutto un lavoro di studio e di progettazione; e poiché la parola stessa progetto ha a che fare con il futuro, è evidente che il nostro impegno è per un futuro di sviluppo della nostra città, oltre che per garantire standard di decoro e di sicurezza ai nostri edifici scolastici. Ringrazio pertanto la Consigliera Paola Cornacchia e l’Assessore Marco Stefano per il loro impegno, la loro capacità e la passione profusa, unitamente agli uffici, in un lavoro di squadra quale tassello aggiuntivo per quel mosaico di avanzamento sociale e culturale della nostra Taviano che insieme, in una condizione di concordia e di armonia cittadina, siamo impegnati a realizzare”.