Giancarlo Capoccia: “Marine nel degrado, politiche vuote dopo i soliti annunci e proclamazioni”

LECCE – “Era il 12 gennaio 2012 quando l’allora consigliere di opposizione, Carlo Salvemini, parlava sui media locali del degrado ambientale e paesaggistico delle marine leccesi, dalla linea di costa fino alle parti edificate: da San Cataldo a Frigole, a Torre Chianca era il ritratto chiaro di una politica vuota di senso, oltre che irresponsabile, che ritraendosi metteva a nudo una parte di città che è ancora in attesa”. Lo scrive in una nota il Coordinatore cittadino Movimento Regione Salento Lecce Giancarlo Capoccia.

“A distanza di 10 anni quella parte della città è ancora in attesa con la differenza che oggi, è proprio lui, ad amministrare la città da ormai 5 anni.

Oggi abbiamo inviato agli uffici competenti quali Ambiente, Polizia Locale, Lavori Pubblici e Rigenerazione Urbana una dettagliata lettera nella quale segnaliamo alcune gravi criticità segnalateci dai residenti.

Nella frazione di Frigole, in prossimità della S.P. Lecce Frigole e via Alberto Almagià, vi è un parco pubblico di 2.500 mq circa. All’interno di questo vi sono impiantati alberi di pino domestico alcuni dei quali sono stati oggetto di cedimenti. Ultimo, in ordine temporale, è avvenuto il 10 marzo c.a. dove vi è stato il cedimento, per ribaltamento, di un intero fusto quando, fortunatamente, all’interno del parco non c’era nessuno. Come ormai è risaputo, il pino domestico, ha rivelato tutta la sua pericolosità se impiantato in zona abitata o urbana. Difatti è la stessa amministrazione comunale che ha disposto la chiusura, dopo l’inaugurazione in pompa magna, con tanto di banda musicale e alla presenza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano avvenuta lo scorso 21 giugno, del parco Ex Galateo proprio per la situazione di precarietà di molti dei pini presenti a rischio caduta. Non solo, ne vieta l’accesso di altri durante i periodi meteo climatici avversi. Gli alberi presenti nel parco oggetto del nostro intervento sono stati esaminati certificando il loro stato di salute?

Lo stesso, a nostro parere, ha una seconda importante pericolosità. Questo lambisce, in piena curva, la trafficata S.P. Lecce Frigole. A protezione, con la strada provinciale, vi è una semplicissima recinzione con rete elettrosaldata ancorata a dei pali. L’eventuale urto di un’automobile non impedirebbe al veicolo di uscire di strada e di penetrate all’interno del parco. Questo senso di insicurezza ha indotto i residenti dei Frigole a non frequentare più il nominato parco usufruendo si un altro spazio pubblico, sicuramente meno funzionale, in una zona limitrofa

Per tale motivo chiediamo che venga individuata un’altra zona sicura nella quale accogliere famiglie e bambini.

L’area pubblica utilizzata attualmente dai residenti al fine di far giocare i propri figli è l’area marcatale situata tra via Roberto Almagià, Via Carmelo Colaminico e la S.P. Lecce Frigole. La stessa si presenta infestata da erba spontanea sia perimetralmente che nella sua zona centrale. Erba, la cui altezza, raggiunge i bambini al punto da coprire le loro sagome.

Per questo chiediamo un intervento urgente al fine di rendere l’area fruibile e sicura alle famiglie che la frequentano perché questa non è un’altra Lecce ma è la nostra città perché la nostra comunità non vive solo nella bellezza del patrimonio storico ma anche paesaggistico e costiero”.

