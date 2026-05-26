Dalla Toscana al Salento: Margherita Meoni completa il reparto opposti della Narconon Melendugno

MELENDUGNO (Lecce) – Un nuovo, importante tassello va ad aggiungersi allo scacchiere della Narconon Volley Melendugno. La società salentina è lieta di annunciare l’ingaggio di Margherita Meoni, giovane e promettente opposta che va a potenziare il reparto dei posti 2 a disposizione dello staff tecnico biancorossonero per il prossimo campionato di Serie A2.

Il profilo

Nata a Prato il 14 ottobre 2005, ma cresciuta e maturata sportivamente a Livorno, Margherita unisce ai suoi 184 centimetri un’ottima struttura fisica e una grandissima determinazione. Caratteristiche che le hanno permesso, stagione dopo stagione, di vivere una crescita tecnica costante e di scalare con merito le gerarchie del volley nazionale. Cresciuta nel florido vivaio del Volley Livorno, Margherita ha saputo mettersi in mostra giovanissima nei campionati regionali e giovanili conquistando il titolo territoriale Under 18), prima di affrontare con personalità i palcoscenici nazionali di Serie B1, prima tra le fila della Nottolini Capannori e successivamente con la maglia del Giusto Spirito Rubiera.

Il grande salto in Serie A2

L’affermazione sulla ribalta nazionale è arrivata nella passata stagione con l’approdo in Serie A2 alla Trasporti Bressan Offanengo. In terra lombarda, la giovane opposta toscana ha dimostrato di possedere non solo i colpi fisici per incidere nella categoria, ma anche la maturità mentale per gestire le pressioni del professionismo. Questo costante cammino di crescita è stato, peraltro, già impreziosito dal prestigioso riconoscimento della “Sfinge d’Oro” come promessa del volley italiano.

Le prime parole di Margherita

La sua voce racconta già tutto l’entusiasmo di chi sa di aver fatto la scelta giusta: “Quando è arrivata la chiamata della Narconon Melendugno la distanza da casa, inizialmente, mi frenava un po’, ma l’ambizione di questo progetto e la serietà del club mi hanno convinta ad accettare. Conosco bene il valore dello staff tecnico e il calore travolgente della tifoseria biancorossonera. Arrivo nel Salento con un entusiasmo incredibile, pronta a mettermi in gioco in una categoria stimolante come la Serie A2, dove voglio continuare a crescere lavorando sodo ogni singolo giorno. A tutto il pubblico salentino prometto il massimo impegno, spirito di sacrificio e tutta la mia grinta. Non vedo l’ora di iniziare, di conoscere le mie nuove compagne e di dare il tutto per tutto per questa maglia e per questa società, che sono sicura diventerà presto per me una seconda famiglia!”

Una diagonale già collaudata

L’arrivo di Margherita Meoni nel Salento porta con sé anche un importante fattore di continuità tattica. Sul taraflex del San Giuseppe da Copertino, infatti, l’opposta toscana ritroverà la regista Giorgia Compagnin, sua compagna di squadra proprio nella passata stagione a Offanengo. Un binomio d’attacco che ha già dimostrato ottima intesa e che permetterà allo staff tecnico di poter contare su una diagonale palleggiatore-opposto già collaudata. Fattore strategico che accelererà i meccanismi di gioco e l’integrazione complessiva del nuovo roster biancorossonero.

Il reparto opposti si completa

Con Margherita Meoni, la Narconon Volley Melendugno porta a compimento un reparto d’attacco di assoluto livello. Insieme a Polina Malik, che porta in dote una ricca esperienza internazionale, forma una coppia di opposte complementari e potenti: la fame e la determinazione di una giovane in ascesa accanto alla classe e alla personalità di una professionista già forgiata nei campionati più esigenti. Coach Giunta avrà a disposizione soluzioni tattiche d’eccellenza e una continuità offensiva di altissimo profilo, in un ruolo nevralgico del gioco.

A Margherita va il più caloroso benvenuto da parte di tutta la comunità biancorossonera. Il Salento è pronto a lasciarsi trascinare dai tuoi attacchi.