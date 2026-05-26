Pamela Greco e Donato Chiarello sul podio della Urban Trail Leuca

LEUCA – Centinaia di runners hanno preso parte alla nona edizione della “Urban Trail Leuca”, che si è svolta domenica scorsa in occasione della settima prova del progetto Cross, Trail & Mountain Running. Sul gradino più alto del podio sono saliti Donato Chiarello della Asd Running Corsano e Pamela Greco della Asd Saracenatletica, nell’ambito della manifestazione podistica di livello “Bronze” organizzata dalla Asd Atletica Capo di Leuca della presidente Eleonora D’Amore. L’evento patrocinato dai Comuni di Ugento e Castrignano del Capo, Regione Puglia e Pugliapromozione è stato indetto dalla Federazione italiana di atletica leggera e si è dipanato in un panorama suggestivo tra mare e natura, che ha mobilitato il vasto movimento podistico pugliese. Donato Chiarello si è imposto col tempo di 42:45 dopo aver percorso oltre 10 chilometri a ritmi forsennati anticipando all’arrivo Gabriele Lezzi della Buttazzo Runners Asd (44:21) e Rocco Bisanti della Asd Running Corsano (44:46) che hanno completato il podio maschile. Pamela Greco invece ha fatto registrare il tempo di 53:44 giungendo per prima tra le numerose donne in gara. Seconda piazza d’onore per Cristina Primiceri della Asd Podistica Parabita (55:21) e terzo posto per Francesca Pulimeno del Gruppo Podistico A13 Alba Taurisano (56:27). La manifestazione divenuta ormai un appuntamento fisso per gli specialisti del trail è stata riservata agli atleti facenti parte delle categorie Esordienti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master. Il percorso misto è stato caratterizzato da un dislivello di 184 metri tra sabbia, sentieri, scalinate e asfalto. Dopo la lunga corsa si è tenuta la cerimonia di premiazione che ha incoronato i nuovi vincitori della nona “Urban Trail Leuca”. Tutti i partecipanti hanno ricevuto la medaglia ricordoa margine della manifestazione.