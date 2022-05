Impianto di stoccaggio da realizzare a ridosso del paese: scatta la mobilitazione dei cittadini

GIUGGIANELLO (Lecce) – La società Cesa srl ha richiesto alla Provincia di Lecce di poter realizzare un impianto di stoccaggio e lavorazione di rifiuti inerti (scarti di lavorazione, materiale cementizio ecc), individuando il sito nella zona artigianale (Zona PIP) intercomunale gestita dai comuni di Sanarica e Giuggianello. Di fatto, il sito individuato, pur ricadendo nel territorio di Sanarica, si trova a ridosso del comune di Giuggianello.

Si trova, per l’esattezza, a poche centinaia di metri dal centro abitato, vicinissimo a due allevamenti di bovini ed ovini (che producono latticini), a ridosso delle numerose attività artigianali presenti e, soprattutto, di fronte agli impianti sportivi comunali, che comprendono il campo da calcio, da tennis, un campo di padel in costruzione ed un parco giochi frequentato da moltissimi bambini.

Gli inerti, a seguito del processo di lavorazione, nel quale vengono frantumati e ridotti in piccoli pezzi, sollevano una quantità notevole di polveri sottili che si diffondono nell’ambiente circostante e, tramite il vento, vengono a contatto con le persone (che le inalano, con gravi danni per il sistema respiratorio), posandosi sulle case, gli alberi e tutto il resto. Trasformando il paesaggio, come se fosse ricoperto da lapilli dopo un’eruzione.

Nessuno dei soggetti coinvolti nel processo autorizzativo (Comune di Sanarica, Provincia di Lecce, Regione Puglia, ARPA) ha inteso coinvolgere il Comune di Giuggianello per raccogliere il parere del territorio maggiormente esposto ai rischi. Si sono tenute, difatti, le assemblee della conferenza di servizi senza la partecipazione di Giuggianello. Solo da ultimo, nello scorso mese di marzo il Sindaco di Giuggianello, Luca Benegiamo, è stato invitato e, a seguito delle sue rimostranze, la riunione è stata aggiornata.

Successivamente, il Comune di Giuggianello ha conferito mandato agli avvocati Giuseppe Gennaccari e Francesco Romano per la valutazione della vicenda dal punto di vista legale, con particolare riferimento alle seguenti problematiche: violazione del contraddittorio in relazione al mancato coinvolgimento del comune di Giuggianello nel processo autorizzativo; distanza dell’impianto dal centro abitato, dalle attività economiche e dal centro sportivo; valutazione dell’operato del comune di Sanarica in relazione al mancato avviso al comune di Giuggianello della richiesta di CESA srl.

Il 23 maggio del 2022, su iniziativa di privati cittadini, si è costituito spontaneamente il Comitato “Giuggianello non è inerte” le cui finalità e gli obiettivi sono racchiusi nell’atto costitutivo e nello statuto e sono stati approvati con apposito verbale sottoscritto dai promotori che, ad oggi, ammontano a circa 250 cittadini. Praticamente quasi tutta la popolazione attiva, perché Giuggianello ha poco più di mille abitanti.

Il Comitato, in particolare, si propone di contrastare tale iniziativa imprenditoriale poiché non opportuna in quanto dannosa e pericolosa per la salute e la salubrità dell’aria del territorio. Ciò anche in considerazione che l’impianto dovrebbe sorgere a poche centinaia di metri dall’abitato, dalle numerose attività artigianali ed agricole presenti e di fronte agli impianti sportivi comunali costituiti dal campo di calcio, di tennis, da un parco giochi attrezzato utilizzato dai bambini e sul quale è prevista la realizzazione di un campo di Padel.

Con nota del 26 maggio del 2022 il Comitato, nella persona del suo Presidente, la dottoressa Albina Seviroli, stante la circostanza evidente che lo stesso è portatore degli interessi ha richiesto al Sindaco di Giuggianello ed al Presidente della Provincia di Lecce di partecipare all’iter autorizzativo intrapreso da Cesa srl, ivi compreso la Conferenza dei Servizi convocata presso la Provincia di Lecce, eventuali sopralluoghi che dovessero essere disposti, anche in maniera informale, eventuali riunioni con le parti e, comunque, si richiede di essere invitato ad ogni ulteriore attività da porsi in essere.

A ridosso del territorio del Comune di Giuggianello è in funzione un impianto di trattamento di Rifiuti Solidi Urbani nel quale vengono trattati i rifiuti di moltissimi comuni che produce puzza e spesso si verifica incendi. Su questo impianto sono state aperte numerose inchieste della magistratura ma molti cittadini da anni si sono ammalati di cancro, pur se tale dato non può essere collegato, in mancanza di uno studio specifico, all’impianto.