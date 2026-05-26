La lettera del professore Andrea Coccioli ai suoi studenti: “È stato un atto di civismo: un desiderio sincero di migliorare la società”

Il professore Andrea Coccoli ha scritto una lettera ai suoi studenti per esaltare il valore della democrazia e della partecipazione. L’ex candidato sindaco oggi spiega il suo impegno, dopo un buon risultato nelle elezioni dí Corigliano d’Otranto, che però non gli ha consentito di vincere. Coccioli torna a scuola a testa alta, fiero di aver messo in campo tutte le migliori idee della sua squadra per migliorare il suo paese e sicuro di poter dare un grande contributo anche dai banchi dell’opposizione.

“Cari ragazzi, ho una buona notizia e una cattiva notizia. La buona è che torno a scuola, tra i banchi e nelle vostre classi. La cattiva è che non farò il sindaco di Corigliano d’Otranto. In una democrazia si rispettano le persone che votano e scelgono chi dovrà rappresentarle. Abbiamo vissuto una competizione elettorale intensa, abbiamo parlato con tante persone, bussato a tante porte per farci conoscere e raccontare le nostre idee. Eravamo un po’ nuovi in questo campo, ed evidentemente i cittadini hanno scelto di affidarsi a chi conoscevano già. Noi abbiamo proposto un cambiamento, ma evidentemente non era ancora il momento giusto. Ad ogni modo, le partite vanno giocate. Si può vincere o perdere — l’importante è partecipare con dignità, proporre, impegnarsi. Farò parte del consiglio comunale, ma dai banchi dell’opposizione: e sarà comunque un impegno serio, sempre per il bene della comunità. Grazie ragazzi per essermi stati vicini e per aver compreso la mia assenza da scuola. È stato un atto di civismo, che va al di là dei doveri quotidiani — perché fortunatamente viviamo in un paese democratico, dove sono le persone a scegliere i propri rappresentanti. E chi ha voglia di mettersi in gioco deve farlo, sempre, con nuove idee e con il desiderio sincero di migliorare la società in cui viviamo. A presto, ci vediamo in classe”, conclude professore Andrea Coccioli.