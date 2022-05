L’incursione aerea tedesca su Bari e l’esplosione della John Harvey

L’8 settembre del 1943, con la firma dell’armistizio fra l’Italia e gli alleati anglo-americani, la Germania, da amica, diventa nemica con tutte le drammatiche conseguenze che ciò determinerà in seguito. In breve tempo le forze alleate risalgono il sud della penisola e giungono anche in Puglia dove, nel frattempo, si sono rifugiati la Casa Reale ed il governo provvisorio del Maresciallo Badoglio, eleggendo Brindisi a capitale d’Italia. Ben presto i porti della regione si riempiono di navi americane ed inglesi per il trasporto di militari, armi, munizioni e vettovaglie.

Occorre precisare, tuttavia, che la Convenzione di Ginevra del 1925 aveva messo al bando l’utilizzo dell’Iprite, un gas vescicante altamente tossico, caratteristico per l’odore acre di senape putrescente, già utilizzato dai tedeschi durante il Primo Conflitto Mondiale ed il cui nome deriva dalla cittadina belga di Ypres dove, appunto, per la prima volta i teutonici ne avevano sperimentato i devastanti effetti. Il governo americano aveva firmato il documento di messa al bando del gas, tuttavia aveva continuato a produrlo segretamente e ad utilizzarlo per fini bellici. Fra le navi americane ormeggiate nel porto di Bari più di qualcuna conteneva la sostanza in questione e, fra queste, le stive della John Harvey ne erano letteralmente piene.

Nel primo pomeriggio del 2 dicembre 1943, un ricognitore della Luftawaffe, l’aereonautica militare tedesca, sorvola il porto di Bari individuando le 36 navi da guerra alleate, ormeggiate sul molo di levante. I comandi interalleati sottovalutano l’episodio, ritenendo altamente improbabile un’incursione aerea sulla città, commettendo così un grave errore tattico-strategico. Infatti, poco prima delle 19,30 dello stesso giorno, 105 bombardieri tedeschi, decollati da aeroporti balcanici, arrivano sulla città. Una pioggia di striscioline in carta stagnola, capaci di ingannare i dispositivi radar degli alleati, viene lanciata sulla città, mentre i proiettori luminosi della contraerea e dell’aeroporto illuminano il teatro. Dopo poco i Tedeschi cominciano a sganciare i loro ordigni, ai quali risponde la contraerea con i traccianti che segnano la loro traiettoria grazie ad una carica di magnesio collocata nella parte posteriore dell’ordigno. Il cielo di Bari si dipinge di sinistri colori, provocati dalla riflessione dei proiettori sulle strisce di stagnola, nonché dalla scia dei traccianti, il tutto sullo sfondo del buio della sera.

Le bombe planano inesorabili sugli obiettivi, alcune mancano il bersaglio andando a depositarsi inesplose sul fondale marino, altre colpiscono con notevole precisione i punti vitali dei natanti, sui quali si sviluppano incendi ed esplosioni che producono alte colonne di fumo nero. Alle 19,50 alcune bombe centrano la John Harvey, le cui stive contengono circa 2000 ordigni di Azoiprite. La nave esplode, proiettando in aria gran parte delle bombe che, a causa dell’elevata temperatura, a loro volta esplodono, liberando il letale contenuto che si mischia alla nafta incendiata, formando un potente e mortale veleno.

I militari feriti vengono condotti al Policlinico, la cui gestione è affidata ai comandi neozelandesi, tuttavia il problema Iprite viene ampiamente trascurato mentre, per ciò che concerne i civili, essi vengono abbandonati alla loro sorte. Alcuni testimoni si lanciano nelle acque per prestare soccorso ai naufraghi ma entrano in contatto col veleno che ne contamina i polmoni. La loro vita non supererà i trenta giorni. Dei 617 intossicati, 84 terminano la loro vita a Bari, sui loro corpi l’Iprite provoca il distacco della pelle sugli organi genitali e sulle ascelle. Il numero totale delle vittime, fra militari e civili supera le 2000 unità, mentre cinque navi americane vengono interamente distrutte durante l’attacco. Si tratta, oltre alla John Harvey, della John L. Motley, della John Bascom, della Joseph Wheeler e della Samuel J. Tilden. A queste si aggiunge l’affondamento di altre unità navali, di cui 5 inglesi, 3 norvegesi, 2 italiane e 2 polacche. Vengono inoltre danneggiate 2 navi americane, 2 inglesi, una italiana, una norvegese ed una olandese. Il porto di Bari verrà chiuso ad ogni traffico per tre settimane, a causa della gravità della situazione. Fra i danni alla città, l’intero centro storico viene investito dal fuoco aereo tedesco e particolarmente gravi sono le conseguenze dell’attacco sulla Cattedrale, sulla basilica di San Nicola e sulla Chiesa Russa.

Con ogni probabilità ancora oggi nei fondali del porto di Bari si celano alcuni di quei micidiali ordigni.

Cosimo Enrico Marseglia

Cosimo Enrico Marseglia nato a Lecce, città in cui vive. Ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano in Modena e della Scuola di Applicazione dell’Arma TRAMAT presso la cittadella militare Cecchignola in Roma, ed ha prestato servizio come ufficiale dell’Esercito presso il 3° Battaglione Logistico di Manovra in Milano, il Distretto Militare di Lecce ed il Battaglione Logistico della Brigata Pinerolo in Bari. Dopo otto anni in servizio permanente effettivo, ha lasciato la carriera militare, dedicandosi alla musica jazz ed al teatro. Ha collaborato con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, come esperto di Storia Militare, e dal 2009 è ufficiale commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Scrive per L’Autiere, organo ufficiale dell’ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia), Sallentina Tellus (Rivista dell’Ordine del Santo Sepolcro), per L’Idomeneo (Rivista dell’Associazione di Storia Patria) e per altre testate. Ha già pubblicato Les Enfants de la Patrie. La Rivoluzione Francese ed il Primo Impero vissuti sui campi di battaglia (2007), Il Flagello Militare. L’Arte della Guerra in Giovan Battista Martena, artigliere del XVII secolo (2009), Battaglie e fatti d’arme in Puglia. La regione come teatro di scontro dall’antichità all’età contemporanea (2011), Devoto ad Ippocrate. Rodolfo Foscarini ufficiale medico C.R.I. fra ricerca e grande guerra (2015), Marseglia. Storia di una famiglia attraverso i secoli (2016) per la Edit Santoro, e Attacco a Maruggio. 13 giugno 1637. Cronaca di una giornata di pirateria turca nel contesto politico-sociale europeo (2010) per la Apulus, quest’ultimo insieme al Dott. Tonino Filomena. Inoltre ha conseguito il Diploma Universitario in Scienze Strategiche presso l’Università di Modena e Reggio