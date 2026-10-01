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BTM Italia 2027 sceglie “Plural Singularity”: il futuro del turismo è nella pluralità delle connessioni

A Bari dal 24 al 26 febbraio 2027. Incontri, business, formazione e confronto per raccontare un turismo sempre più personale, plurale e interconnesso

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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