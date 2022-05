Racale, Alessio Parata chiede più passerelle per l’accesso al mare, soprattutto per i disabili: “L’ondata turistica è vicina, si faccia presto”

RACALE – A maggio inoltrato, quando nelle maggioranza delle marine limitrofe la stagione estiva è già cominciata, soprattutto quest’anno, che l’emergenza pandemica sembra alle spalle. Ma a Racale scoppiano le polemiche: Alessio Parata, imprenditore impegnato in politica denuncia la lentezza dell’amministrazione negli interventi per prepararsi ad affrontare l’ondata turistica, soprattutto nell’edificare nuove passerelle a misura di diversamente abili.

«Realizzazione di una e dico una sola passerella per l’accesso facilitato al mare – tuona Parata – Vi ricordo e ricordo all’amministrazione comunale, che abbiamo un litorale costiero abbastanza lungo e non credo che basti una sola passerella. Voglio anche rendere noto ,che al mio locale è stata sempre adibita una passerella per l’accesso al mare, pagata da me e utilizzata da tutti. Ogni anno, per il ripristino di questo”accessorio” ho sempre pagato del denaro, che quest’anno è diventato una cifra insostenibile, per un’opera realizzata per uso pubblico e che dà la possibilità a tutti di usufruire del nostro mare. Per una passerella che facilita l’accesso al mare a tutti ,mi è stato chiesto di pagare 2500 euro: una vergogna tale somma per un servizio pubblico e utile, sempre reso accessibile e rispristinato di anno in anno da me. L’amministrazione prenda provvedimenti e si faccia carico di tale spesa.

Si parla anche di giostrine, ricordiamo che stiamo aspettando ancora quelle dell’anno scorso: forse quest’anno saremo più fortunati nel comprarle perfettamente funzionanti, in quanto quelle passate ebbero la sfortunata di ‘nascere già rotte’.

Dulcis in fundo, il ripristino della pista ciclabile del quale si parla sempre e che ha un costo sempre maggiori per manutenzione: parliamo di due spennellate di tinta blu.

RACALE nel CUORE chiede all’amministrazione comunale di accelerare i tempi di realizzazione lavori, per dare inizio alla stagione estiva che da otto anni a questa parte comincia a luglio inoltrato.

Inoltre chiede di realizzare ‘tante’ passerelle per accedere al mare, perché tutti hanno il diritto di usufruire di questa facilitazione in ogni punto del nostro litorale.

Chiede anche di realizzare di un programma concreto di attività turistiche che rendano la nostra Torre Suda centro di attrazione per i turisti e soddisfazione per i racalini.

Facciamo più fatti e meno post Facebook”.