Salento a pArte: Mario Di Donfrancesco

Mario Di Donfrancesco, leccese e artista poliedrico, da 43 anni pittore, scultore, cartapestaio e restauratore. La sua vita è tutta nell’ atelier sito nel centro storico di Lecce alla via D’Amelio.

Quando si varca la soglia, sembra di entrare nel paese di Alice e ammirare ogni sua meraviglia: dipinti barocchi e statue in cartapesta ad altezza d’uomo che sembrano voler accogliere l’ospite inatteso mentre altre, poste sui ripiani di legno, lo sorvegliano perché, quelle mani di creta realizzate in modo certosino, non abbiano a subire urti per i movimenti bruschi. E neanche i piedi con le minuziose dita o i vestiti decorati a mano e i dipinti posti sui cavalletti nuovi, unico elemento di modernità in un mondo che strabilia e che odora di passato.

Mi muovo tra i colori, i pennelli, le colle e gessi realizzati secondo tecniche antiche e lo faccio adagio, con gli occhi rivolti ad ogni particolare che sembra piccolo ma che, invece, sottolinea la grandezza dell’artista.

Intervistarlo è compito arduo, non perché lui continui a lavorare mentre parla, ma perché, in un posto così, che si può trovare solo a Lecce, la cosa meno ovvia è restare fermi a scrivere.

Sono posti, questi, in cui pare che la vita, nella sua forma più bella e completa, cioè l’arte, si fermi a respirare senza alcun affanno; anzi, per meglio dire, a tirare sospiri di sollievo quando la vita diventa ingiusta o difficile. Qui tutto è calmo e sa, oltre che di bello, anche di buono. Esattamente come Mario, con la sua indole pacifica e semplice e la sua voglia di rendermi partecipe di tutte le sue opere e, quindi, della sua intera esistenza. Eppure, a stare fermo e tranquillo Mario non ci pensa proprio perché qui, di lavoro da fare, ne ha tanto, primo tra tutti coordinare i suoi fidati allievi che lo circondano, oltre che di affetto – come si conviene ad un’artista che mette l’umanità al centro del suo lavoro- anche di manufatti per cui gli chiedono consigli che lui dispensa sempre col sorriso. Tante le opere commissionate, quelle da restaurare, e poi l’attività didattica, le esposizioni, l’accoglienza dei turisti, almeno di quella piccola nicchia di chi, in Salento si reca per scoprire, oltre alla bellezza del mare, anche quella delle belle arti.

Lo intervisto e la prima domanda che gli faccio è sul suo talento, perché, constatarlo di persona, è un privilegio anche per me.

Come lo ha scoperto?

Sin da piccolo amavo disegnare e ho capito che, nella vita, non avrei potuto far altro di tutto ciò che ho fatto.

Nel 1979 ho aperto il mio laboratorio dopo aver frequentato il liceo artistico e l’accademia delle belle arti. In quell’epoca c’era un forte dibattito sull’arte contemporanea e io ero uno dei pochi non favorevole ai movimenti che volevano mettere da parte l’accademismo, sostituendolo al modernismo assoluto, sfrenato, quello senza tecnica. Si può fare arte moderna, ma occorre conoscere la tecnica.

Quale tecnica pittorica utilizza?

La tecnica barocca, ricca di effetti luminosi, parto sempre dalla costruzione dei dipinti, ogni quadro nasce con la collaborazione stretta tra me e il committente. La maggior parte hanno contenuti religiosi e sono esposti nelle Chiese. Uno degli ultimi lavori è stato consegnato al Sommo Pontefice, si tratta di una statua policroma raffigurante san Giuseppe e alta 80 cm.

Quanto impiega a dipingere un quadro?

A volte anche anni, per l’ultimo dipinto raffigurante l’estasi di san Rocco, ora esposto in una Chiesa di una località vicino Potenza, ho impiegato due anni. E’ un dipinto che definisco “ affollato”, con molte figure quindi, molti i charoscuri e molti anche i colori.

Dove si possono ammirare le statue in cartapesta?

A Lecce nella Chiesa dei Salesiani, in quella di Castromediano, a Frigole, a Santa Rosa, un po’ ovunque.

Immagino che in una città come Lecce, la sua arte e il tuo atelier siano stati oggetto di interesse anche da parte di emittenti televisive.

Nel mio atelier sono state girate alcune scene di un film che rievoca le vicende storiche dei cartapestai salentini in cui io recito anche una piccola parte, un umile operaio della fabbrica di Maccagnani. A Pasqua un’emittente nazionale tedesca, ha realizzato un documentario sulla mia attività. Anche alcuni programmi televisivi nazionali hanno girato dei servizi nel mio atelier, ricordo, per esempio “Una domenica in famiglia” e poi qui c’è stato anche Piero Angela, Lorena Bianchetti e altri ancora. Io mi diverto, della notorietà mi interessa poco, quello che mi piace è tramandare agli altri il mio mestiere anche perchè, dei miei tre figli, nessuno ha seguito la mia strada.

A proposito di Maccagnani, lei è uno dei docenti della scuola Eugenio Maccagnani di Lecce?

Sì, è una scuola per artisti che insegna l’arte alle nuove generazioni che vogliono riappropriarsi delle antiche forme di arte.

Insegno a dipingere usando le vecchie e sempre attuali tecniche, il realismo nella pittura, il disegno, la modellatura, la cartapesta.

Insegna anche ai turisti?

Sì, quest’estate il figlio di Francis Ford Coppola ha fatto uno stage di cartapesta.

I turisti cosa dicono quando la vedono al lavoro?

Per loro quello che accade qui fa parte di un mondo sconosciuto, vengono gli amanti dell’arte, li aiuto a realizzare delle opere dopo poche ore di lezione e poi sono ben felici di portarle nei loro Paesi esportando, quindi, la nostra cultura altrove.

Collabora anche con la Società Operaia?

Sì, la società operaia nasce, oltre 150 anni fa, come una società di mutuo soccorso per famiglie disagiate e a Lecce ha uno spazio espositivo rivolto a tutti gli artisti che richiedono un’ importante visibilità in città.

Da quale opera non si sarebbe staccato mai?

Da un’apparizione della Madonna dei padri Trinitari che si trova in Sardegna, un dipinto olio su tela che raffigura la Madonna della Mercede.

Quale messaggio vorrebbe lasciare a chi vive di arte e a chi ama l’arte?

Di credere sempre ai buoni esempi del passato perché calpestando il solco della tradizione io credo che l’arte possa riscattarsi e continuare la sua opera salvifica di un mondo ormai alla deriva.

