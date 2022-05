Tesori nascosti di Puglia, visite guidate gratuite con degustazione a Scorrano

SCORRANO (Lecce) – Nei giorni 28 e 29 maggio 2022 a Scorrano, nelle fasce orarie 10,30-13,00 e 17,30-22,00, è in programma l’evento organizzato da UNPLI Puglia, Regione Puglia e Pro Loco di Scorrano.

L’iniziativa mitra a valorizzare siti turistici meno noti dislocati lungo il territorio pugliese; tra i 14 siti individuati è presenta LA CASA DEI PRETI, nel borgo antico di Scorrano, dove sono stati ritrovati importanti dipinti murali a fresco e a tempera dei secoli XVII – XVIII.

I turisti saranno accolti in Piazza Municipio ed accompagnati in visite guidate gratuite presso il

sito individuato e tra le stradine del centro storico alla scoperta del sistema di fortificazione di Porta Terra, la più antica porta superstite del Salento, e di altri tesori nascosti nel borgo.

Al termine, nella magica atmosfera di Piazza Municipio si potranno degustare prodotti tipici.

