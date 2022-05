SALENTO – “To Kofìni Griko – Il paniere griko: identità e cultura alimentare nella Grecìa salentina” per celebrare la settimana pugliese della biodiversità. Un paniere ricco, variegato e biodiverso dei prodotti della Grecìa Salentina venerdì 20 maggio, per la prima volta, sarà presentato al pubblico come un corpus identitario unico.

In occasione della settimana pugliese che celebra la varietà di vita e di specie presenti sul pianeta, l’associazione Salento Km0 in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, il Comune di Zollino e Città Fertile, presenta l’evento “To Kofìni Griko – Il paniere griko: identità e cultura alimentare nella Grecìa salentina”.

Nel corso della serata tra dibattiti, laboratori per bambini e degustazioni, saranno presentati i prodotti della terra con le loro caratteristiche uniche ed inconfondibili che caratterizzano la biodiversità della tradizione grika.

Protagonisti della serata saranno i legumi di Zollino, la Patata dolce di Calimera, la “Poponeddha” (o meloncella) di Corigliano d’Otranto, le Lenticchie di Soleto, il Pomodoro giallo “col pizzo” di Castrignano e tanto altro. Prodotti, legati alla cultura locale ed integrati nella biodiversità della Regione Puglia, oggetto di studio di Università e ricercatori del settore.

Ogni prodotto ha una peculiarità, un sapore e gusto che lo contraddistingue, lo identifica e lo caratterizza in maniera unica ed inequivocabile. Prodotti protagonisti della storia agroalimentare del territorio, che nel corso degli anni sono stati recuperati e sui cui ora si puntano i riflettori per essere valorizzati.

Nel paniere griko prodotti che sono parte di un patrimonio di biodiversità strettamente legato alla cultura e al contesto ambientale di un’area unica, che compongono un disegno più grande, ovvero la valorizzazione della cultura alimentare grika, con i suoi trascorsi storici, sociali e culturali.

Nutrito il programma della serata: alle ore 18:30 dopo i saluti istituzionali del sindaco di Zollino Edoardo Calò e del presidente dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Roberto Casaluci, una tavola rotonda sul cibo della Grecìa Salentina alla quale prenderanno parte Manuela Pellegrino, antropologa ed esperta in lingue minoritarie, Giovanni Pellegrino esperto conoscitore della cultura popolare grika, i produttori Antonio Calò dell’omonima azienda di legumi, Gino L. Dimitri promotore del recupero delle lenticchie di Soleto, Vittorio Gervasi, Francesco Calogiuri fautori del recupero della patata dolce di Calimera e la sindaca di Melpignano Valentina Avantaggiato che parlerà della mensa a km0 e dell’importanza della valorizzazione filiera locale.

L’evento si svolgerà a Zollino nelle sale del Laboratorio Urbano To Kalò Fai, in via Repubblica 22, quartier generale dell’Associazione Salento Km0 e luogo designato per la valorizzazione dei prodotti e dell’agricoltura locali.

Spazio anche ai più piccoli con i laboratori sulla biodiversità di Città Fertile Kids, dalle 18:30 alle 20:00, i bambini dai 6 agli 8 anni potranno divertirsi imparando il valore delle piante coltivate. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero 346 2226883.

Al termine della tavola rotonda, la cucina del Laboratorio Urbano To Kalò Fai servirà una cena Grika con la degustazione dei prodotti “biodiversi” della Grecìa Salentina.