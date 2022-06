PUGLIA – Domenica: condizioni di tempo stabile e soleggiato al mattino su tutti i settori. Anche nel pomeriggio cieli sereni tranne qualche nube sparsa sulle zone settentrionali. In serata cieli sereni con qualche addensamento notturno sul Salento.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e Sardegna e in rialzo al Sud e Sicilia; massime stabili o in generale aumento.

Link Sponsorizzato

www.centrometeoitaliano.it