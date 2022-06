Residenze universitarie allagate: l’allerta meteo fa emergere tutti i problemi. La protesta degli studenti UDU: “Vogliamo garanzie concrete con urgenza”

LECCE – Temporale estivo e residenze leccesi allagate. Gli studenti Udu Lecce sono sul piede di guerra: “Siamo stanchi di combattere contro un sistema che ci rema contro e che ci pone di fronte ad una scelta: avere strutture sicure o veder garantito il diritto allo studio”.

Dopo pochi giorni, studenti e studentesse si ritrovano a denunciare nuovamente le gravi condizioni nelle quali vertono le residenze universitarie di A.Di.S.U. Puglia della sede di Lecce. Non sono trascorse nemmeno due settimane dalla chiusura della mensa sita in via Adriatica, la quale ha fatto temere alle persone assegnatarie di posto alloggio nella residenza soprastante un’eventuale chiusura della struttura stessa.

A seguito dei controlli effettuati nelle strutture di A.Di.S.U. Puglia e delle continue interlocuzioni avute nei giorni scorsi con i referenti dell’ente regionale per il diritto allo studio di Lecce, era stato garantito che le perizie precedentemente effettuate da una ditta incaricata direttamente dall’ente presentavano uno stato dell’arte delle residenze peggiore rispetto a quello effettivo.



“Però, pare sia bastato un banale temporale estivo per smentire ciò – dichiara Giorgia Ruffo, neoeletta rappresentante degli studenti con udu Lecce nel Consiglio di Amministrazione A.Di.S.U. – Difatti, alcune delle residenze leccesi si sono allagate, nonostante in alcune zone delle strutture porte e finestre fossero chiuse”.

La maggiore preoccupazione è attualmente rivolta alle case dello studente “Angelo Rizzo”, la quale presentava problemi d’infiltrazioni dovuti – a quanto è stato riferito in uno degli incontri – alla mancanza dei piatti doccia nei bagni delle diverse camere, e “Maria Corti”, sita in via Lombardia, dove si trova attualmente l’unico punto ristoro agibile da tutti e tutte.

“È assurdo pensare che le persone beneficiarie di posto alloggio si ritrovino a vivere situazioni simili e siano costrette ad utilizzare strofinacci e secchi per tamponare gli allagamenti in quella che dovrebbe essere una struttura sicura – afferma Rebecca Napoletano, responsabile al DSU di udu Lecce -. Siamo stanchi di combattere contro un sistema che ci rema contro e che ci pone di fronte ad una scelta: avere strutture sicure o veder garantito il diritto allo studio”.

Inoltre, gli studenti chiedono con urgenza delle garanzie concrete: “In quanto Sindacato studentesco da anni lottiamo per e al fianco di studenti e studentesse e non ci fermeremo ora. La sicurezza delle strutture è parte integrante del diritto allo studio. Vogliamo delle garanzie e le pretendiamo ora, non in futuro”.