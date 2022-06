Scorrano: “Mura Urbiche, luci e ombre sul modello di gestione in Commissione XI di Controllo“

LECCE – Il consigliere di opposizione, Gianpaolo Scorrano, attacca l’amministrazione sulla gestione Mura Urbiche. Oggi si è riunita la commissione XI di controllo per discutere della gestione delle visite guidate delle Mura Urbiche recentemente “affidate” dall’amministrazione della trasparenza – a titolo gratuito e senza alcun bando pubblico – alla Cooperativa Artwork.

L’assessore e la Dirigente alla Cultura, presenti in commissione, hanno comunicato che, viste le tempistiche del bando di gara (che comunque sarebbe già pronto) e volendo assicurare la fruizione del bene monumentale per la stagione estiva, hanno inteso accettare la proposta pervenuta, senza che nessuno l’avesse richiesta, da Artwork.

Link Sponsorizzato

Hanno sviscerato anche i dati contabili della scorsa stagione forniti dalla Mediafarm Srl, la società che ha gestito in precedenza le Mura Urbiche e che collabora proprio con Artwork.

L’analisi di tali dati (918 biglietti venduti per un incasso di circa € 8.295,00 a fronte di circa € 20.000,00 di spese sostenute) avrebbe evidenziato un disavanzo di gestione tale da spingere il Comune di Lecce, che ricordiamo essere in predissesto, a concedere un contributo di euro Diecimila ad Artwork a copertura delle spese, pur di “valorizzare e far conoscere” le Mura della città vecchia.

Link Sponsorizzato

Diversi gli interventi dei commissari (sia di maggioranza che di minoranza) tesi, in particolare modo, a sottolineare:

– il ritardo nella redazione e successiva pubblicazione del bando di evidenza pubblica; la motivazione sarebbe ascrivibile, a detta dell’assessore, al periodo di pandemia (dicembre 2021 – gennaio 2022).

Fatto sta che, ad oggi (la pandemia è definitivamente cessata il 31 marzo) il bando risulterebbe depositato all’ufficio gare ma non ancora pubblicato;

– l’istituzione di un nuovo modello di “collaborazione pubblico – privato” dove, in assenza di regolari bandi di evidenza pubblica, sia ammissibile la semplice proposta del privato alla PA.

Chissà se questa “trovata” potrà essere applicata e adottata anche in altri settori, ad iniziare ad esempio dai LLPP??

Quel che non è chiaro e che è frutto di una scelta politica (errata a parere dello scrivente) è il perché si sia inteso procedere con ticket gratuiti (non solo per i leccesi che di fatto li pagheranno, ma anche per i turisti) e limitati (solo 3 giorni alla settimana), anziché prevedere biglietti a pagamento e più giornate/orari di apertura, viste anche le disastrose condizioni in cui versano le casse comunali.

E ancora, perché mai Artwork, che non risulta essere una onlus, avrebbe interesse a proporsi per svolgere un servizio che, dati alla mano e a conti fatti (forniti proprio da una società con cui “collabora”), produrrebbe certamente una perdita e non un guadagno ?

E infine, perché una volta che è pervenuta la proposta di Artwork non si è cercato di predisporre una manifestazione di interesse (dal momento che per il bando sembrerebbe che non ci fossero più i tempi) in modo da consentire a tutti gli attori interessati di partecipare, magari anche a condizioni economiche più vantaggiose per il nostro ente già in predissesto?

Una cosa è certa: quotidianamente assistiamo ad incarichi ed affidamenti diretti motivati da urgenze che spesso urgenze non sono.

Da un’amministrazione che aveva fatto della trasparenza il proprio cavallo di battaglia in campagna elettorale ci si aspettava ben altra cosa.

E invece il cielo di Lecce non è mai stai così grigio e le tasche dei leccesi così al verde!”.