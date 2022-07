Covid, il governo punta tutto sul vaccino. Sileri: “Continua a proteggerci dalla forma grave di malattia”. 2.933 nuovi casi in Puglia, 747 nel leccese

PUGLIA – I positivi sono ancora tantissimi, ma non c’è aria di chiusure: il governo vuole puntare tutto sui vaccini. “Il richiamo del vaccino va fatto per arrivare più preparati all’ondata autunnale – ha spiegato oggi il sottosegretario di Stato alla Salute Pierpaolo Sileri – Il vaccino che abbiamo oggi, nonostante le diverse varianti del virus che si sono susseguite in questi due anni, continua a proteggere efficacemente contro la forma grave della malattia. Per questo, per coloro per i quali è raccomandata, conviene non aspettare a fare la dose di richiamo. Dobbiamo concentrarci sui nostri anziani, sui fragili e su tutta la popolazione sopra i 60 anni d’età per far sì che a settembre-ottobre possano esser pronti in caso di nuova circolazione del virus”. Il sottosegretario sottolinea il fatto che chi fa il vaccino oggi non necessariamente dovrai fare una dose di quello aggiornato in autunno “perché i vaccini attuali proteggono dalla forma severa della malattia, a prescindere dalla variante circolante”.

“Il nostro sistema immunitario ha un’ottima memoria, che deve però essere periodicamente risvegliata – continua Sileri – Esattamente come per l’influenza, da cui ci proteggiamo con i vaccini tetravalenti, nei prossimi anni avremo vaccini sempre più aggiornati che proteggeranno da un numero sempre maggiore di varianti”.

Il sottosegretario ha anche spiegato che al momento non vi è alcuna previsione di nuovi lockdown o restrizioni: grazie all’immunità naturale e a quella stimolata dai vaccini la situazione è sotto controllo. Certo, molto dipenderà dalla variante che circolerà ed è verosimile che l’autunno porterà un ulteriore innalzamento dei casi, ma ricordiamo che le ondate sono sempre meno violente nella loro intensità e questo deve rassicurare coloro che ci ascoltano.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

In Puglia, con 10.496 (ieri 22.149) test eseguiti e 2.933 (ieri 6.275) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 27,94% rispetto al 28,33% di ieri.

Con 747 nuovi casi (ieri 1.507) la provincia di Lecce è sempre al secondo posto fra le province pugliesi.

Complessivamente i ricoverati scendono da 456 a 451 (-5), mentre gli attualmente positivi salgono da 83.697 a 85.083 (+1.386).

Dei 451 ricoverati, 432 (ieri 437, -5) sono in area non critica, mentre 19 (ieri 19, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 879

Provincia di Bat: 246

Provincia di Brindisi: 351

Provincia di Foggia: 317

Provincia di Lecce: 747

Provincia di Taranto: 326

Residenti fuori regione: 52

Provincia in definizione: 15

