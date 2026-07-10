Inchiesta multe annullate in cambio di favori: archiviata posizione per uno degli indagati

SALENTO (Lecce) – Facendo seguito alla istanza presentata ieri si precisa che “Amerigo Perrucci inizialmente indagato, ad esito delle indagini, è risultato totalmente estraneo ai fatti oggetto di indagine in quanto la contravvenzione notificatagli per violazione al C.d.S. era stata regolarmente e tempestivamente pagata nei termini di legge e che mai alcun contatto diretto o indiretto con altri indagati era emerso. Il suo nominativo era stato inizialmente rilevato in quanto destinatario di contravvenzione”. E la sua posizione è stata archiviata. Perrucci, originario di Oria, è difeso dall’avvocato Pasquale Fistetti.
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