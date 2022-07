Covid, la curva sale, ma la situazione è sotto controllo: sempre rari i casi di malattia grave. 3.649 nuovi casi in Puglia, 977 nel leccese

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico regionale di oggi conferma la salita della curva del contagio, ma la situazione resta sotto controllo: l’evoluzione grave della malattia è rara. Il covid è considerato anche da alcuni governanti come il sottosegretario Costa una malattia con cui convivere stando attenti ai più fragili.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

In Puglia, con 11.389 (ieri 18.537) test eseguiti e 3.649 (ieri 5.440) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 32,04% rispetto al 29,35% di ieri, al 25,00% di sabato, al 31,57% di venerdì, al 44,13% di giovedì, al 24,25% di mercoledì, al 31,61% di martedì, al 18,08% di lunedì.

Non si registrano decessi rispetto ai 14 di ieri, ai 6 di sabato e venerdì, ai 7 di giovedì, ai 6 di mercoledì, ai 5 di martedì, ai 3 di lunedì.

Sono 3.649 i nuovi positivi in Puglia. Con 977 nuovi casi (ieri 1.328) la provincia di Lecce è sempre al secondo posto fra le province pugliesi.

Complessivamente i ricoverati salgono da 355 a 387 (+32), mentre gli attualmente positivi salgono da 55.906 a 58.236 (+2.330).

Dei 387 ricoverati, 373 (ieri 341, +32) sono in area non critica, mentre 14 (ieri 14, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.099

Provincia di Bat: 318

Provincia di Brindisi: 427

Provincia di Foggia: 391

Provincia di Lecce: 977

Provincia di Taranto: 377

Residenti fuori regione: 55

Provincia in definizione: 5