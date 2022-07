Covid, la grande ondata continua: boom di contagi nel leccese (3087), al secondo posto. 13.150 nuovi positivi in Puglia. Ok alla quarta dose agli over 60

PUGLIA – Il nuovo sottotipo della variante Omicron ha dato prova della sua contagiosità con un’ondata estiva inaspettata. Senza le mascherine la trasmissione è semplicissima, ma la fortuna è che il virus non scatena più così facilmente delle polmoniti. Ciononostante, la circolazione è altissima e anche i ricoverati aumentano. Sono una percentuale molto bassa, invece, i soggetti che dichiarano la propria positività all’Asl. Nessuno vuole restare a casa isolato d’estate e in molti prendono il covid come una normale influenza e continuano a fare la vita di sempre. Il vero problema restano i fragili e gli anziani che hanno qualche probabilità di sviluppare la malattia più grave.ecco perché il Ministero della Salute ha dato il via libera al richiamo per over 60 e fragili. Si utilizzeranno i vaccini di Pfizer e Moderna. “Tenuto conto sia dell’attuale condizione di aumentata circolazione virale con ripresa della curva epidemica, associata ad aumento dell’occupazione di posti letto nelle aree mediche e, in minor misura, nelle terapie intensive, sia delle evidenze disponibili sulla efficacia della seconda dose di richiamo (second booster) nel prevenire forme gravi di Covid sostenute dalle varianti maggiormente circolanti, nel rispetto del principio di massima precauzione, si raccomanda la somministrazione di una seconda dose di richiamo” – spiegano gli esperti del Ministero in una circolare.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

In Puglia, con 47.170 (ieri 10.496) test eseguiti e 13.150 (ieri 2.933) nuovi casi, l’indice dei positivi si stabilizza al 27,88% rispetto al 27,94% di ieri.

Si registrano 13 decessi rispetto ad 1 di ieri, agli 8 di domenica e sabato, ai 10 di venerdì e di giovedì, ai 3 di mercoledì, ai 10 di martedì.

Con 3.087 nuovi casi (ieri 747) la provincia di Lecce è sempre al secondo posto fra le province pugliesi.

Complessivamente i ricoverati salgono da 451 a 465 (+14), mentre gli attualmente positivi salgono da 85.083 a 88.829 (+3.746).

Dei 465 ricoverati, 443 (ieri 432, +11) sono in area non critica, mentre 22 (ieri 19, +3) sono in terapia intensiva.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 4.193

Provincia di Bat: 873

Provincia di Brindisi: 1.328

Provincia di Foggia: 1.406

Provincia di Lecce: 3.087

Provincia di Taranto: 2.017

Residenti fuori regione: 204

Provincia in definizione: 42