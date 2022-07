Covid, numeri ancora alti, ma indietro non si può più tornare: bisogna convivere col virus. 8.826 nuovi casi in Puglia, 1.989 nel leccese

PUGLIA – Qualche virologo intransigente vorrebbe ritornare a chiudere concerti e manifestazioni pubbliche, ma per la maggior parte degli esperti indietro non si può più tornare: dobbiamo imparare a convivere con le nuove varianti del SARS-CoV-2, anche perché nella maggior parte dei casi non fanno rischiare le gravi polmoniti che si rischiavano due anni fa. Omicron, con i suoi sottotipi tra cui la sotto-variante che si è sviluppata in India, è più simile a una brutta influenza, tanto che in molti evitano di fare tamponi o di denunciare all’autorità sanitaria la propria positività.

«Il dato da tenere sotto controllo è quello dell’occupazione dei posti letto nelle aree mediche e nelle terapie intensive degli ospedali – ha spiegato al telefono il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri – Con la situazione attuale non vedo la necessità di interventi: solo prudenza, buon senso e rispetto delle regole». L’80% degli anziani, però, non ha una copertura vaccinale: questo dato, con l’aumento dei positivi, potrebbe determinare una salita dei ricoverati.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Con 30.097 (ieri 26.646) test eseguiti e 8.826 (ieri 8.559) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 29,33% rispetto al 32,12% di ieri.

Con 1.989 nuovi casi (ieri 2.000) la provincia di Lecce è sempre al secondo posto fra le province pugliesi.

Complessivamente i ricoverati salgono da 431 a 449 (+18), mentre gli attualmente positivi salgono da 69.564 a 74.495 (+4.931).

Dei 449 ricoverati, 432 (ieri 414,+18) sono in area non critica, mentre 17 (ieri 17, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 2.802

Provincia di Bat: 743

Provincia di Brindisi: 935

Provincia di Foggia: 923

Provincia di Lecce: 1.989

Provincia di Taranto: 1.267

Residenti fuori regione: 138

Provincia in definizione: 29

