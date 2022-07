Covid, rare le polmoniti, frequenti le reinfezioni: il problema resta quello dei postumi. 5.440 nuovi casi in Puglia, 1.328 nel leccese

PUGLIA – Walter Ricciardi, 63enne professore di Igiene e sanità pubblica, consigliere scientifico del ministro della Salute, Roberto Speranza, lancia un nuovo inquietante allarme, da qualche tempo, sugli organi di stampa nazionale. Se è vero che questa nuova evoluzione del virus raramente attacca i polmoni, c’è da dire che è il più contagioso che ci sia, come il morbillo. Le capacità di produrre reinfezioni espone tutti al long Covid, patologia molto pericolosa, che crea scompensi seri nel nostro organismo. Per Ricciardi a luglio vedremo il picco della curva del contagio e a ottobre potremo ritrovarci in difficoltà. L’esperto è convinto che si debba convivere con il virus usando mascherine e distanziamento nei posti affollati. La vaccinazione per Ricciardi è indispensabile (ora è quasi ferma), ma bisogna puntare per l’autunno anche i rilevatori di anidride carbonica da mettere a scuola.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

In Puglia, con 18.537 (ieri 21.875) ) test eseguiti e 5.440 (ieri 6.968) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 29,35% rispetto al 25,00% di ieri.

Con 1.328 nuovi casi (ieri 1.531) la provincia di Lecce è sempre al secondo posto fra le province pugliesi.

Complessivamente i ricoverati salgono da 352 a 355 (+3), mentre gli attualmente positivi salgono da 52.666 a 55.906 (+3.240).

Dei 355 ricoverati, 341 (ieri 338, +3) sono in area non critica, mentre 14 (ieri 14, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.555

Provincia di Bat: 486

Provincia di Brindisi: 641

Provincia di Foggia: 616

Provincia di Lecce: 1.328

Provincia di Taranto: 715

Residenti fuori regione: 88

Provincia in definizione: 11