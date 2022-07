Covid, tutti pronti a riaprire gli hub per la quarta dose allargata. 6275 nuovi casi in Puglia, 1507 nel leccese

PUGLIA – i numeri restano alti, ma non ci sono particolari novità: si continua a convivere col virus senza nuove restrizioni. Il governo punta ancora una volta sulla vaccinazione: quarta dose estesa anche agli over 50. Ma non si sa se graverà un obbligo su alcune categorie. Per ora siamo nella fase dell’organizzazione degli hub regionali. Intanto il bollettino epidemiologico pugliese registra in Puglia, con 22.149 (ieri 27.356) test eseguiti e 6.275 (ieri 8.251) nuovi casi, la discesa dell’indice dei positivi al 28,33% rispetto al 30,16% di ieri.

Con 1.507 nuovi casi (ieri 1.850) la provincia di Lecce è sempre al secondo posto fra le province pugliesi.

Complessivamente i ricoverati salgono da 442 a 456 (+14), mentre gli attualmente positivi salgono da 81.405 a 83.697 (+2.292).

Dei 456 ricoverati, 437 (ieri 425, +12) sono in area non critica, mentre 19 (ieri 17, +2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.821

Provincia di Bat: 472

Provincia di Brindisi: 766

Provincia di Foggia: 674

Provincia di Lecce: 1.507

Provincia di Taranto: 914

Residenti fuori regione: 102

Provincia in definizione: 19