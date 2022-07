Goletta Verde a Santa Maria di Leuca, tante battaglie: dalla necessità di accelerare sul l’eolico off-shore alla protezione dei delfini, fino alla lotta all’abusivismo

Goletta Verde torna in Puglia per combattere la mancata depurazione e l’inquinamento dei mari. I cittadini possono segnalare situazioni sospette di inquinamento su golettaverde.legambiente.it. Oggi a Santa Maria di Leuca la 36esima edizione di Goletta Verde 2022, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. Quest’anno tema di primo piano è anche quello dell’eolico off-shore: un tassello importante per dare soluzioni concrete alla crisi energetica in atto e per la lotta ai cambiamenti climatici contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, ma anche una grande occasione di innovazione e sviluppo per il territorio pugliese. Alice De Marco, portavoce di Goletta Verde, annuncia la permanenza degli attivisti a Santa Maria di Leuca: “La nostra è una campagna storica di Legambiente, in difesa dei mari e delle coste italiane: lottiamo contro abusivismo edilizio, erosione costiera, cementificazione selvaggia. Quest’anno portiamo a bordo diversi temi importanti: in primis la lotta ai cambiamenti climatici, quindi l’uscita dalla dipendenza delle fonti fossili. Il grande tema di Legambiente è l’accelerazione sulle energie pulite (fotovoltaico, eolico, eolico off-shore)”.

Giovedì 28 luglio alle 11:30 presso il Porto turistico Santa Maria di Leuca a bordo di Goletta Verde avrà luogo il dibattito dedicato alle Aree Marine Protette, riserve naturali e parchi: risorse e valorizzazione del territorio. Nel pomeriggio, tra le 18:00 e le 20:00 sarà possibile visitare la Goletta Verde e prendere parte ai laboratori didatticiDelfi Lab – La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare.

Per concludere, venerdì 29 luglio alle Ore 10: 30 a Bari presso la sede Legambiente Puglia, viale della resistenza 48 B/2, si terrà la Conferenza stampa di presentazione dei dati sullo stato di salute di mare e laghi pugliesi monitorati da Goletta Verde e Goletta dei laghi.

Quest'anno #NONCIFERMEREMOMAI è il motto che accompagna Goletta Verde nella sua lotta all'illegalità. Partner principali per Goletta Verde 2022 sono ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, partner AIPE, media partner La Nuova Ecologia.

I temi portanti di Goletta Verde 2022

Eolico offshore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare e difesa della biodiversità sono gli argomenti portanti della campagna 2022.

Goletta Verde sarà anche l’occasione per parlare della tutela delle specie a rischio grazie al Life Delfi, progetto cofinanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea, a cui partecipano enti di ricerca, università, associazioni ambientaliste e aree marine protette nell’intento comune di sviluppare soluzioni e modelli di gestione sostenibili delle interazioni fra delfini e mondo della pesca. Iniziative, dibattiti, dolphin watching e laboratori didattici: quest’anno la Goletta Verde si trasformerà in una vera e propriaGoletta dei Delfini con l’obiettivo di tutelare i cetacei e di sensibilizzare pescatori, amministrazioni e cittadini sugli strumenti che possiamo mettere in campo per conservare la nostra preziosa biodiversità marina.

Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie, dediti al campionamento delle acque a caccia di inquinamento e situazioni critiche. Si tratta di un’incredibile operazione di citizen science per capillarità e presenza su tutto il territorio nazionale. Fondamentale il contributo dei cittadini che tramite il form di SOS Goletta potranno segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

LA BATTAGLIA DELL’EOLICO OFF-SHORE Una delle battaglie in primo piano di Legambiente sarà anche quella dell’eolico off-shore: un tassello importante per dare soluzioni concrete alla crisi energetica in atto e per la lotta ai cambiamenti climatici contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, ma anche una grande occasione di innovazione e sviluppo per il territorio pugliese. Le rinnovabili sono ancora al 30%: “Bisogna accelerare – spiega il presidente di Legambiente Puglia, Ruggero Ronzulli – Il piano energetico regionale risale al 2007. Dobbiamo evitare di demonizzare chi fa impresa con le rinnovabili. Abbiamo bisogno di lasciar parlare le università e gli esperti. Non si può andare avanti con continui ‘no’ a nuovi impianti che in realtà non sono impattanti sul piano ambientale”. Doretto Marinazzo, responsabile Legambiente Puglia chiede che la Regione Puglia si foto di una programmazione per i grandi impianti di energia rinnovabile: “Serve che si individuino anche i luoghi dove realizzarli per evitare la presentazione di decine di progetti”. Sulla stessa linea Stefano Ciafani, che chiede che si sblocchino tutti i progetti di eolico galleggiante fermi da anni: fino ad oggi l’unico entrato in funzione è quello di Taranto. Il programma della Goletta Verde in Puglia

Mercoledì 27 luglio

Ore 18:00 | Sala hotel Terminal | Lungomare Colombo 59, Santa Maria di Leuca

INCONTRO PUBBLICO

Eolico offshore. La transizione energetica passa dal mare.

Saluti:

Alice De Marco, portavoce Goletta Verde

Intervengono:

Ruggero Ronzulli, presidente Legambiente Puglia

Doretto Marinazzo, responsabile energia Legambiente Puglia

Vincenzo Leone, Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica Contrammiraglio (CP)

Stefano Piraino, Università degli Studi del Salento e Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare

Ennio Cillo, già Sostituto Procuratore Generale di Lecce

Modera:

Daniela Salzedo, direttrice Legambiente Puglia

Conclusioni:

Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente



Sono stati invitati a partecipare le istituzioni regionali e comunali, associazioni di categoria ed esperti.



Giovedì 28 luglio

11:30 | Porto turistico Santa Maria di Leuca | a bordo di Goletta Verde

Dibattito-Aree Marine Protette, riserve naturali e parchi: risorse e valorizzazione del territorio

Intervengono:

Alice De Marco, portavoce di Goletta Verde

Ruggero Ronzulli, presidente Legambiente Puglia

Caterina Dibitonti, dirigente Sezione Aree Protette Regione Puglia

Maurizio Manna, responsabile settore parchi e turismo sostenibile Legambiente Puglia

Conclusioni:

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente



Dalle 18:00 alle 20:00

Visite all’imbarcazione laboratori didattici per bambini: Delfi Lab – La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare

Venerdì 29 luglio

Ore 10: 30 | Bari | sede Legambiente Puglia, viale della resistenza 48 B/2

Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorati da Goletta Verde lungo le coste della Puglia

Intervengono:

Alice De Marco, Portavoce Goletta Verde

Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio, Infrastrutture, Risorse idriche e Tutela delle acque Regione Puglia

Annagrazia Maraschio, Assessore all’Ambiente Regione Puglia Vito Bruno, Direttore generale Arpa Puglia, Vito Colucci, Direttore Generale Autorità Idrica Pugliese,

Vincenzo Leone, Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica Contrammiraglio (CP)

Marco Paolilli, Responsabile CONOU Coordinamento Area Centro Sud

Giovanni Raggi, Vice Presidente AIPE

A bordo di Goletta Verde quest’anno sale anche AIPE: l’Associazione Italiana Polistirene Espanso, costituita nel 1984 per tutelare e promuovere l’immagine e la sostenibilità ambientale del polistirene espanso sinterizzato (EPS), sarà partner della campagna nella navigazione lungo le coste italiane con l’operazione “Porto a Porto”, al fine di sensibilizzare alla raccolta e al riciclo delle cassette per il pesce in polistirolo nei principali porti italiani.