I big salentini a caccia di un posto in Parlamento: strapotere delle segreterie romane grazie alla legge elettorale senza preferenze

ROMA – Dopo 4 anni anni e mezzo si torna al voto (con un po’ di anticipo, ma non tanto per far saltare le onorevoli pensioni degli eletti nella scorsa legislatura), ma i tempi sono veramente stretti. Si deve decidere tutto in pochi giorni: il 25 settembre si voterà per mandare a Roma pochi fortunati salentini, dopo la sforbiciata legislativa e poi referendaria che ridurrà ancora di più le possibilità. Il potere degli elettori è limitato a scegliere il partito politico più aderente si propri interessi: decidono tutto le segreterie (sono i vertici che decidono chi collocare nelle prime posizioni della lista per farlo eleggere quando scatta il seggio). Sappiamo bene che la geografia politica del nostro paese cambierà. Sono ormai lontani i tempi della grande onda pentastellata, che travolse tutto e tutti, anche se in campagna elettorale M5S potrà sventolare la bandiera del reddito di cittadinanza. Adesso nei sondaggi è il centrodestra ad essere in vantaggio.

Sappiamo anche che quasi tutte le promesse fatte da un partito agli elettori potrebbero dissolversi il giorno dopo le elezioni del 25 settembre 2022, quando si dovranno fare le alleanze più improbabili (come è già successo) o i “governi dei responsabili”, se una singola coalizione non raggiungerà almeno il 40% dei voti. Il Movimento 5 Stelle si è scisso e difficilmente potrà fare i risultati di un tempo. Chi ha seguito Di Maio, come la salentina Daniela Donno, sa che dovrà trovare un posto nella coalizione che sta chiudendo un apparentamento con i partiti “governisti” del centrosinistra: stanno definendo un simbolo “Insieme per il futuro” e “Centro democratico”. In Puglia rompe le uova nel paniere del commissario salentino M5S, Leonardo Donno, la possibile candidatura di Casalino a capolista per la Puglia. Notizia smentita dai parlamentari salentini, che stanno cercando di capire cosa succederà veramente sotto la direzione di Giuseppe Conte: non sono più chiare nemmeno le alleanze, ora che il Pd ha chiuso, dopo la caduta di Draghi. In Forza Italia Berlusconi è immortale, eterno candidato. Chissà cosa farà la ex pentastellata diventata poi forzista, Veronica Giannone. Non sarà facile nemmeno per Mauro D’Attis, coordinatore di Forza Italia, scegliere chi vivrà politicamente e chi dovrà fare un passo indietro (lui un posto sicuro ce l’ha).

Poi, ci sono anche tutta una serie di movimenti di protesta e “no green pass”, che insieme ad alcuni ex pentastellati ed ex leghisti stanno confluendo in Italexit. I risultati del partito di Paragone sono un’incognita. Giorgio Pala è il coordinatore leccese e potrebbe essere schierato nelle partita parlamentare. In questo partito è confluito anche Alessio Parata, vicecoordinatore del sud Salanto, per il nord Salento c’è Carlo Petrelli. Grande fermento anche nella Lega: Roberto Marti in pole position, ma c’è la possibilità della carta Gianni De Blasi per far scattare Mino Miccoli in regione, ex sindaco di Squinzano. Ma il problema è che il sottosegretario leghista Rossano Sasso è stato eletto a Lecce. Per Fratelli d’Italia si prevede una grande abbuffata di voti: Gabellone potrebbe essere candidato in Parlamento per lasciar libero il posto a Saverio Congedo in Regione. Fitto sarebbe capolista senato. Nel Pd è guerra con decine di candidati in cerca di futuro. Si punterà anche alle candidature in più collegi. Tra lunedì e martedì ci sarà la direzione del Pd per le alleanze (probabilmente chiuderanno con renziani e altri del centrosinistra). Il 21 di agosto bisognerà presentare le liste e non c’è tempo per le primarie. All’appello potrebbe essere chiamato anche Michele Emiliano, ma se si candiderà De Caro, il sindaco di Bari, difficilmente il governatore pugliese scenderà in campo. Tutto da decidere per gli uscenti come Dario Stefano (Pd), Teresa Bellanova (Italia dei Valori), ma anche per i big regionali che potrebbero essere in campo, come Loredana Capone e Sebastiano Leo. I giochi sono aperti, i colpi di scena saranno tanti, ma vincerà solo chi può esercitare più potere sulle segreterie romane.