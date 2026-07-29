In trenta si scagliano contro due ragazzi sul lungomare: vittime finiscono in ospedale. Indagini sul branco

PORTO CESAREO (Lecce) – In trenta contro due sul lungomare di Porto Cesareo. Botte, calci e, infine, le cure dei feriti in ospedale. L’ennesimo episodio di violenza di questa estate risale ai giorni scorsi. Sull’accaduto i carabinieri mantengono lo stretto riserbo. “Indagini in corso” fanno sapere ma la sensazione è che il cerchio sul branco possa chiudersi in tempi brevi. È notte fonda quando si consuma l’aggressione. Il lungomare della marina rivierasca (fronte jonico) non brulica più di comitive nonostante sia il weekend.

In giro, però, si aggira un branco in cerca di qualcuno da pestare e magari mandare in ospedale. Come poi effettivamente avverrà. I bersagli dei teppisti sono due 19enni, residenti in un comune limitrofo. Si sono appena diplomati e sono in giro con alcune amiche. “Ragazzi tranquilli, senza precedenti, di buona famiglia” riferiscono gli investigatori. E allora cosa succede? Succede che mentre passeggiano in compagnia di alcune amiche hanno la sola colpa di incrociare nel loro cammino i componenti del gruppo.

Una trentina. Non sembrerebbe esserci un movente preciso alla base del pestaggio, neppure un pretesto. Di fatto i due ragazzi vengono picchiati. Alcuni aggressori – riferiranno le vittime quando si presenteranno in caserma per fornalizzare la denuncia – hanno dei tirapugni tra le mani. Uno dei due 18enni si lancia in acqua con tutti i vestiti per sfuggire ai suoi aggressori. Ma, insieme al suo amico, poco dopo raggiungerà il pronto soccorso dell’ospedale più vicino con diverse contusioni e ferite. Ricevute le cure, verranno dimessi subito dopo.

Ora è caccia al branco. Un aiuto nelle indagini potrebbe fornirlo la visione delle telecamere di videosorveglianza installate sul lungomare trasformato in un campo di battaglia. Non si tratterebbe di un caso isolato. A Porto Cesareo, ormai da tempo, si muoverebbero comitive di ragazzi piuttosto giovani a caccia di coetanei indifesi da aggredire e mandare in ospedale. “Ai primi di luglio – commenta il sindaco Francesco Schito – ho depositato un esposto sul fenomeno di aggregazione di minori in cui ho descritto quello che avviene. Ma il Comune da solo non ce la fa. Ho chiesto maggiori controlli alle forze dell’ordine, abbiamo avuto un incontro in prefettura e attivato un sistema di videosorveglianze e di vigilanza a pagamento dalle 23.00 fino alle 3.00 della notte per evitare situazioni che possano degenerare”.