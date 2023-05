“All night long”, controlli per tutta la notte a Gallipoli: denunce e patenti ritirate per guida sotto l’effetto di alcol

GALLIPOLI (Lecce) – Controlli a tappeto e per tutta la notte. Non a caso è stata ribattezzata “All night long” – tutta la notte, per l’appunto – l’operazione eseguita nelle scorse ore dai carabinieri della Compagnia di Gallipoli con la collaborazione del personale della Compagnia di intervento operativo di Vibo Valentia del 14° Battaglione carabinieri Calabria, che hanno messo in piedi un servizio coordinato a largo raggio, finalizzato al controllo del territorio.

Quattro denunce, sedici persone segnalate al Prefetto per uso non terapeutico di sostanze stuepfacenti e 65 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Sono i numeri dell’operazione condotta dai militari sul territorio di Gallipoli ed in prossimità dell’uscita delle discoteche, volti anche a prevenire “stragi” sulle strade.

Tre, infatti, gli automobilisti denunciati in stato di libertà per guida sotto l’ebbrezza alcolica o per essersi rifiutati di sottoporsi all’accertamento dell’alcoltest. Si tratta di un 23enne, un 22enne ed un 38enne, quest’ultimo trovato alla guia con un tasso alcolemico pari a 2,39 gr/l. Per tutti e tre è scattato anche il ritiro della patente.

Nei guai è finito pure un tunisino di 28 anni, senza fissa dimora, ritenuto il responsabile del furto della borsetta di una ragazza, derubata lungo corso Galilei.

Gli accertamenti, eseguiti con mirati posti di blocco effettuati nei punti di maggiore concentrazione turistica giovanile, hanno permesso l’identificazione di 216 persone, il controllo di 125 veicoli e, come detto, l’elevazione di 64 sanzioni in violazione al Codice della Strada.

